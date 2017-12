Až tři vlády na jeden státní rozpočet

Vzhledem k podzimnímu termínu sněmovních voleb je v tuto chvíli otázkou, jaký kabinet se tímto zákonem bude v příštím roce řídit? Ten Sobotkův návrh v září schválil, předložil ho do sněmovny a v prvním čtení ho bude obhajovat. Nic na tom nemění ani skutečnost, že podle ústavy byl nucen podat demisi.

Ten Babišův, patrně ještě dříve než si řekne u poslanců o důvěru, se ho bude snažit prosadit ve třetím čtení. Nezíská-li důvěru, což se v tuto chvíli jeví jako pravděpodobné, bude podle přijatých pravidel hospodařit úplně jiný kabinet.

Paradox dění kolem státního rozpočtu na příští rok ještě zvýrazňuje fakt, že se zrodil ve spolupráci hnutí ANO se sociálními demokraty a lidovci. Byť momentálně ve sněmovně funguje poněkud jiná hlasovací koalice, bylo by s podivem, aby pro návrh rozpočtu v prvním čtení nezvedli ruku ti, kteří ho vytvořili.

Dohromady disponují těsnou většinou, takže k prosazení rozpočtu by měli mít dostatečnou sílu. K přijetí pravidel pro hospodaření státu tak přispějí společnou rukou ti, kteří momentálně patří do vládního tábora, i ti, kteří zasedli do opozičních lavic.

Absurdní jev

Vzhledem k nedostatku času a obavám z rozpočtového provizoria se nedá čekat, že by rozsah plánovaných příjmů a výdajů včetně 50miliardového schodku byl sněmovnou odmítnut a návrh vrácen vládě k přepracování. Kabinet, úřadující v příštím roce, tak bude muset vzít za vděk tím, co mu Sobotkův tým připravil.

Sněmovní výbor podpořil státní rozpočet se schodkem 50 miliard. Doporučil jeho schválení v prvním čtení Číst článek

To neznamená, že by v rámci druhého čtení nemohlo docházet k přesunům v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol, případně mezi nimi. Navyšovat celkové příjmy a výdaje, či nějak hýbat se schodkem už ale nebude možné.

Bude zajímavé sledovat, kdo jaký návrh podá a kdo ho podpoří. Těsně před vánočními svátky proto můžeme být svědky absurdního jevu. To kdyby definitivní verzi státního rozpočtu prosadila jiná většina, než ta, která ho propustila do prvního čtení.

Ke zmiňovaným absurditám a zmatkům přispěl pád vlády Petra Nečase a předčasné volby, které se konaly v říjnu 2013. Vzhledem k tomu, že Sobotkův kabinet vydržel celé čtyři roky, zůstal zachován model, kdy pro novou vládu připravuje státní rozpočet končící kabinet.