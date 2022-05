I Babiš jednou zjistí, proč je občas dobré prohrát

V české politice platí již delší čas takové pravidlo: jste-li v opozici, prohlašujete, že obstrukce jsou základním právem člena parlamentu, který tak hájí zájmy svých voličů. Když se pak stanete vládní stranou, sice to ještě chvíli ze slušnosti tvrdíte také, ale zároveň vás trochu svrbí ruka a už máte skoro rozepsanou novelu zákona o jednacím řádu, kterou byste ty nekonečné hodiny proslovů a noční šichty tak trochu zkrátili. Komentář Praha 16:34 7. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Iveta Lhotská | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jenže pak si uvědomíte, že jednou zase pravděpodobně skončíte v opozici a obstrukce se stanou znovu vaší zbraní.

Problém, který jsme viděli opět ve sněmovně, spočívá v tom, že v opozičních lavicích poprvé zasedají pouze strany, které ani žádné vládní ambice nemají (SPD), anebo politická uskupení, která prostě nebyla stvořena proto, aby trávila čas frustrujícími porážkami téměř při každém hlasování.

To je přesně případ hnutí ANO, které se okamžitě po svém vzniku posadilo do vládních lavic a setrvalo tam osm let, druhé období v pozici zdaleka nejsilnější vládní strany, která mohla ve sněmovně spoléhat na dvě různé většiny. Teď se půl roku učí být v menšině – a to není lehké, zvlášť když vlastně nemáte moc ponětí, co s vámi bude za pouhý rok.

Odblokování sněmovny

Stane se Andrej Babiš prezidentem? A pokud ano, jak moc bude ještě hnutí ANO „bez Babiše“ potřebovat? Může vůbec existovat ANO bez Babiše? Přece jen toto je jiný příběh, než když se se svými ikonami Václavem Klausem a Milošem Zemanem loučily – a nakonec se to nepovedlo – ODS a ČSSD. Protože to byly a jsou demokratické strany, kde ochranné známky – obrazně i fakticky – nepatří zakladateli.

A pokud se Babiš prezidentem nestane? Sám bývalý premiér už ohlásil, že v roce 2025 nebude ve sněmovních volbách znovu kandidovat – to se samozřejmě může změnit, nicméně mu v tu dobu bude 71 let. Žádný věk, ale je taky nutné počítat s tím, že právní problémy, které se neomezují pouze na nekonečný příběh Čapího hnízda, seberou Andreji Babišovi v tomhle volebním období poměrně dost času i energie.

To všechno má samozřejmě na aktuální taktiku ANO nepřehlédnutelný vliv: dlouhodobá politická strategie je redukována na taktiku „jdeme ze dne na den“ podle toho, co v tu chvíli vyhovuje předsedovi. A v uplynulých dnech to bylo zablokování novely zákona o střetu zájmů – to by někdo mohl dokonce považovat až za dokonalou ukázku onoho střetu zájmů.

Je samozřejmě věcí voličů ANO, kterých bylo loni na podzim skoro milion a půl, jak tento postoj vyhodnotí. A jak si jejich zpětnou vazbu přeberou zase v ANO.

Jisté je, že tento styl politiky má na běžný parlamentní provoz destruktivní vliv. A znovu: nic proti obstrukcím, nic proti co nejširší svobodě parlamentního projevu, kterou by si Česko mělo uchovat jako princip, příliš důležitý na to, aby se ho pokoušelo zbavit kvůli občasným nočním směnám na Malé Straně.

To by koneckonců ani nebylo úplně lehce proveditelné, protože případné návrhy na změnu jednacího řádu zabraňující obstrukcím by celkem jednoduše narazily – na obstrukce.

A tak k odblokování sněmovny může nakonec vést jiná, docela jednoduchá úvaha. Andrej Babiš okamžitě po říjnových volbách pochopil, že nemá žádnou cenu usilovat o účast na vládě, a rychle se uchýlil do opozice na plný úvazek. A k ní patří i občasná porážka, vhodná k tomu, abyste své voliče – třeba už trochu unavené i z vašich nekonečných projevů – znovu mobilizovali a ukázali jim, co všechno může opravdu hrozit, když vás většina „zválcuje“.

Autor je komentátor serveru Seznam Zprávy