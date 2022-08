Radikalizují se občané i politici, tím spíš záleží na chladných hlavách policistů

Kdyby šla policie s kanónem na komára dejme tomu na rozvášněné technoparty, veřejné mínění by ji chválilo, možná i hecovalo. Na politickém mítinku se ale nosí onačejší způsoby, to by muži zákona měli vědět. Proto výsledek pondělní porady policejního prezidenta Martina Vondráška s jeho podřízenými napříč republikou není vůbec k zahození. Komentář Praha 16:35 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odpůrci Andreje Babiše v Náchodě | Foto: Martin Veselý | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Je jím rozhodnutí o proškolení lokálních velitelů o zásazích a přítomnosti policie na shromážděních. Nepůjde prý jen o teorii, ale také o sdílení dobré praxe, zejména policie z metropole.

Incidenty v Borovanech, kde došlo k zakleknutí autistického mladíka, jenž odcizil svolavatelům mítinku z hnutí ANO reproduktor, a v Českém Krumlově, kde neuniformovaní příslušníci odvezli na služebnu ženu, která měla jednoho z nich v davu napadnout, policii jednoznačně poškodily.

A to přesto, že policisté na obou místech bránili výtržnostem. Činili tak ale neadekvátním způsobem a pouze přilili olej do ohně.

Policie na demonstrace, manifestace a mítinky patří. Má-li předcházet násilí či jiné trestné činnosti, musí být na místě. Její příslušníci v civilu snáz zaznamenají pokusy protivit se zákonu, ovšem potírání nepravostí by už mělo být úkolem jejich uniformovaných kolegů, u nichž nemůže mít občan pochyby, o koho jde a co má za lubem. Ona už sama uniforma zpravidla budí respekt a tlumí vášně.

Babiš vyhrocuje atmosféru

Věřme, že šlo jen o náhodu, když postup policie budil podezření, že chrání hvězdu obou akcí Andreje Babiše. Předpokládám, že stejně by konala na shromáždění vládních stran, kdyby je pořádaly podobně intenzivně a za srovnatelného zájmu jako hnutí ANO.

Babiš se dnes kaje a vymlouvá kvůli slovům o voličích koalice Spolu coby nacistech a fašistech. Jenže je to on, kdo soustavně zahušťuje atmosféru. Myslí si, že když bude mluvit drsně, běžní lidé mu lépe porozumí. Místo toho přihnojuje verbální násilí, od něhož může být k tomu fyzickému jenom kousek.

Ta tam jsou léta, kdy lanařil elektorát demokratické pravice či demokratické levice. Teď se pokouší lovit v Okamurově rajónu, což s sebou nese i změnu rétoriky. Úplně podřizovat těm, co nejdou pro slovo daleko a domnívají se, že je škoda rány, která padne vedle, by se ale nemusel.

Jako vstřícný krok teď babišovci na svých mítincích chystají oddělené sektory pro odpůrce. Někde to bude jen ghetto pro pár oponentů, jinde se takto bokem možná odsune většina účastníků. Ale proč ne.

Letní trenažér

Antibabišovský tábor musí respektovat, že svolavatel ohlášeného mítinku má právo, aby proběhl nerušeně. Vše by pro to měl udělat sám, ale i za přispění místních úředníků a policistů. Přesto se ani touto selekcí všechno nevyřeší a policie by měla častěji nasazovat antikonfliktní týmy, zvlášť když před mítinkem zaznamená větší ruch než obvykle.

Buďme Babišovi za tento letní trenažér vděční. Až se přiblíží volby komunální, senátní i prezidentské, napětí stoupne. Pokud to půjde dál z kopce s ekonomikou i našimi příjmy, porostou ceny a vládní pomoc nebude adekvátní, dají se očekávat také demonstrace laděné převážně sociálně. Odbory už se chystají.

Kumulace inflace, války, humanitární krize a nejspíš i krize epidemické zhorší už tak dost špatnou náladu ve společnosti. Vybouřit se na veřejném shromáždění může znamenat upuštění pomyslného ventilu. Projev politického názoru se ale nesmí zvrtnout v šarvátky a zaťaté pěsti. Odpovědný politik, jemuž jde o víc než jen o sebe, by měl dbát, aby tato hranice nebyla překračována.

A když selžou pořadatelé, musí nastoupit policisté. Patrně je čeká horký podzim. Proto by se měli naučit nechávat své politické sympatie doma a na náměstích s chladnou hlavou měřit všem stejným metrem. Drtivá většina z nich to nepochybně dokáže.

Autor je politický analytik