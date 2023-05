Když v lednu soudce Jan Šott zprostil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše obžaloby v kauze Čapí hnízdo, všem se tak trochu ulevilo. Nejen Babišovým příznivcům, ale i odpůrcům, protože kauza se táhla už neuvěřitelně dlouho. Jenže právo nezná nic takového, jako je celospolečenská únava z politicky třaskavé kauzy. Komentář Praha 6:30 8. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš na tiskové konferenci, kterou uspořádal po vynesení osvobozujícího verdiktu v kauze Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je proto dobře, že se státní zástupce odvolal, protože verdikt soudce Šotta tu zanechal spoustu zásadních nevyjasněností.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. David Klimeš: Čapí hnízdo si zaslouží soudní pokračování

Pro státního zástupce Jaroslava Šarocha určitě nebylo příjemné se do odvolání vůbec pouštět. Připomeňme, že v roce 2019 ten samý Šaroch zastavil trestní stíhání Babiše s tím, že na machinacích kolem farmy nic nezákonného nevidí.

Jenže nejvyšší státní zástupce tehdy vše poslal do dalšího kola a Šaroch nyní musí soudci Šottovi paradoxně rozporovat názory, které sám ještě před čtyřmi lety zastával.

Utrpení doktora Šarocha

Nepouštějme se znovu do historie celého spletitého případu, snad jen malou ochutnávku. Kdysi Šaroch zastavil stíhání s tím, že propojenost farmy s holdingem Agrofert nejde dokázat. Nyní v odvolání tvrdí pravý opak.

Před čtyřmi lety tvrdil, že to byla malá firma bez závislosti na holdingu. Nyní tvrdí, že naopak závislost byla silná, vše se dělalo kvůli dotaci a Babiš má být odsouzen.

Takový doublethink je těžko pochopitelný a mnoho sympatií to doktoru Šarochovi ve veřejném prostoru nezjednává. Naopak výkon soudce Šotta si získal právem pochvalu za ráznost, rychlost, srozumitelnost a na závěr i snahu o překlad složité právní materie do „lidštiny“, aby to i právně nevzdělaná veřejnost pochopila. To opravdu mnoho soudců nedělá.

Přes to všechno je třeba ale nyní popřát i státnímu zástupci Šarochovi sluchu. Soudce Šott totiž zvolil hodně nezvyklou strategii, že silně vsadil na svědectví technického dozoru celé stavby farmy a dovodil z toho, že vyvedení farmy z holdingu na Babišovu rodinu nebylo fingované kvůli zisku evropské dotace.

Šaroch však nyní celkem přesvědčivě tento názor soudce Šotta – a před čtyřmi lety ještě i svůj vlastní – cupuje na kousky.

Přiznání před poslanci

Konec konců stačí si vzpomenout i na samotné slavné Babišovo vysvětlování celé kauzy před poslanci v roce 2016, kdy poprvé odhalil vlastnictví skrze své rodinné příslušníky. A speciálně jedna pasáž stojí za citaci, protože dokládá, že o nic jiného než o dotaci opravdu nikdy nešlo.

„Farmu měla postavit společnost IMOBA ze skupiny Agrofert a pronajímat ji. Záměr však ekonomicky nevycházel. Následně IMOBA jako alternativu zvažovala postavit kongresové centrum pro skupinu Agrofert,“ uvedl tehdy Babiš.

„Ani tento záměr ekonomicky nevycházel. Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 s návrhem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkční kongresový areál Farma Čapí hnízdo. Tento projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl ekonomicky návratný,“ doplnil.

Jestli tohle není přiznání, pak těžko říct, jak by mělo vypadat. Uvidíme nyní, jak se s celou kauzou vyrovnají u Vrchního soudu v Praze, kam se nespočet beden rozsáhlého spisu přesouvá.

Ať to dopadne jakkoliv, snad na konci bude konečně již logický příběh, co se okolo dotace na Čapí hnízdo vlastně seběhlo. Česko na to čeká již nekonečných osm let od podání trestního oznámení a stále nejsme u konce.

Autor je komentátor Aktuálně.cz