Babiš do voleb ještě pořád nevinný

Stará pravda říká, že úřední šiml je zvíře liknavé. Což platí i o tom sloužícím resortu justice.

Komentář Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Andrej Babiš odchází z Vrchního soudu v Praze, který se zabývá kauzou Čapí hnízdo

Andrej Babiš odchází z Vrchního soudu v Praze, který se zabývá kauzou Čapí hnízdo | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Takže sice někdo mohl v mysli živit představu Andreje Babiše kráčejícího do volebního finiše coby pravomocně odsouzený. 

Přehrát

00:00 / 00:00

Ondřej Konrád: Babiš do voleb ještě pořád nevinný

Když v červnu odvolací senát pražského Vrchního soudu zrušil loňský rozsudek nižší instance, který předsedu hnutí ANO a europoslankyni Janu Nagyovou, někdejší expertku holdingu Agrofert na evropské dotace ve známé kauze Čapí hnízdo viny zbavil.

S tím, že podřízený městský soud se má tentokrát řídit vizí vyššího a senát soudkyně Evy Brázdilové došel k přesvědčení, že byly spáchány dokonce dva trestné skutky, dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie.

Prekérní situace

Tímto zavázaný prvoinstanční soud by tedy neměl váhat, a pokud by verdikt padl ještě před volbami, které by Babiš i přesto vyhrál, nastala by situace dosti prekérní.

Hlavní líčení do voleb nebude, říká soudce Šott ke kauze Čapí hnízdo. Verdikt o vině není jistý

Číst článek

Především pro prezidenta, který by nutně musel mít problém jmenovat do funkce předsedy vlády osobu odsouzenou. A mimochodem by případný nižší volební zisk hnutí ANO, než naznačují průzkumy, zákonitě vedl k osočení, že rozsudek volby ovlivnil.

A něco by na tom i bylo. Ale lze zase namítnout, že politikovi nemůže projít to, co by jiného zaručeně dávno dohnalo. I že odsouzenec nemá co kandidovat a usilovat o vládní post.

Ale podobné spekulace zřejmě nejsou na místě. Jeví se totiž jako zcela jisté, že do prvého říjnového víkendu, kdy půjdeme k volbám, se kauza nikam neposune. Přesvědčen je aspoň o tom sám soudce Jan Šott. Který už dvakrát Babiše s Nagyovou omilostnil. A tak trochu dělá dojem, že by to nejraději učinil i potřetí.

Ne snad z nějakých osobních zájmů nebo pod tlakem, ale protože si asi myslí, že se případ vleče příliš dlouho a je zpolitizovaný skrz naskrz, takže by bylo nejlepší ho definitivně sprovodit ze světa. Přinejmenším je v dalším líčení možné doplňování důkazů, tím se věc třeba trochu zamotá a také protáhne.

Odér stejně nevyvane

Koneckonců, soud bude po volbách znovu žádat Sněmovnu o Babišovo vydání. Dohromady o jeho imunitě bude Sněmovna hlasovat už počtvrté.

Ministerstvo bude po Agrofertu vymáhat dotace z doby střetu zájmů Babiše. Může jít o miliardy

Číst článek

A je celkem snadné si představit, že k tomu tentokrát nějaká nová mocenská většina nebude ochotná. I že některé subjekty mohou za svou neochotu po Babišovi cosi žádat.

Z čehož plyne, že kdyby soud proběhl před volbami, různým záležitostem by se veřejnost asi vyhnula. Ale to se nestane a Babiš, pokud nedojde k předčasným volbám, bude třeba mít čtyři roky pokoj. O Čapím hnízdě by se také asi mluvilo méně častěji, než poslední desetiletí. Nepříjemný odér bude ale farmu tak jak tak obklopoval nadále. 

Autor je komentátor Českého rozhlasu

Ondřej Konrád Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme