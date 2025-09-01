Babiš do voleb ještě pořád nevinný
Stará pravda říká, že úřední šiml je zvíře liknavé. Což platí i o tom sloužícím resortu justice.
Takže sice někdo mohl v mysli živit představu Andreje Babiše kráčejícího do volebního finiše coby pravomocně odsouzený.
Když v červnu odvolací senát pražského Vrchního soudu zrušil loňský rozsudek nižší instance, který předsedu hnutí ANO a europoslankyni Janu Nagyovou, někdejší expertku holdingu Agrofert na evropské dotace ve známé kauze Čapí hnízdo viny zbavil.
S tím, že podřízený městský soud se má tentokrát řídit vizí vyššího a senát soudkyně Evy Brázdilové došel k přesvědčení, že byly spáchány dokonce dva trestné skutky, dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie.
Prekérní situace
Tímto zavázaný prvoinstanční soud by tedy neměl váhat, a pokud by verdikt padl ještě před volbami, které by Babiš i přesto vyhrál, nastala by situace dosti prekérní.
Především pro prezidenta, který by nutně musel mít problém jmenovat do funkce předsedy vlády osobu odsouzenou. A mimochodem by případný nižší volební zisk hnutí ANO, než naznačují průzkumy, zákonitě vedl k osočení, že rozsudek volby ovlivnil.
A něco by na tom i bylo. Ale lze zase namítnout, že politikovi nemůže projít to, co by jiného zaručeně dávno dohnalo. I že odsouzenec nemá co kandidovat a usilovat o vládní post.
Ale podobné spekulace zřejmě nejsou na místě. Jeví se totiž jako zcela jisté, že do prvého říjnového víkendu, kdy půjdeme k volbám, se kauza nikam neposune. Přesvědčen je aspoň o tom sám soudce Jan Šott. Který už dvakrát Babiše s Nagyovou omilostnil. A tak trochu dělá dojem, že by to nejraději učinil i potřetí.
Ne snad z nějakých osobních zájmů nebo pod tlakem, ale protože si asi myslí, že se případ vleče příliš dlouho a je zpolitizovaný skrz naskrz, takže by bylo nejlepší ho definitivně sprovodit ze světa. Přinejmenším je v dalším líčení možné doplňování důkazů, tím se věc třeba trochu zamotá a také protáhne.
Odér stejně nevyvane
Koneckonců, soud bude po volbách znovu žádat Sněmovnu o Babišovo vydání. Dohromady o jeho imunitě bude Sněmovna hlasovat už počtvrté.
A je celkem snadné si představit, že k tomu tentokrát nějaká nová mocenská většina nebude ochotná. I že některé subjekty mohou za svou neochotu po Babišovi cosi žádat.
Z čehož plyne, že kdyby soud proběhl před volbami, různým záležitostem by se veřejnost asi vyhnula. Ale to se nestane a Babiš, pokud nedojde k předčasným volbám, bude třeba mít čtyři roky pokoj. O Čapím hnízdě by se také asi mluvilo méně častěji, než poslední desetiletí. Nepříjemný odér bude ale farmu tak jak tak obklopoval nadále.
Autor je komentátor Českého rozhlasu
