Jak premiér Babiš káral novináře a odkazoval na nevydané články Marka Přibila

Věděl Babiš, koho cituje?

Server iROZHLAS.cz požádal o vysvětlení, jak Babiše, tak jeho mluvčí. Premiér na telefony ani sms zprávy nereagoval. Jeho mluvčí Lucie Kubovičová ve středu v podvečer přiznala, že do rešerše pro premiéra omylem zařadili i zmiňovaný monitoring Parlamentních listů. "Odkazů bylo hodně, předala jsem je panu Babišovi. On si to pročetl a myslím, že si ani nevšiml, že to byl Přibil. Byla to naše pracovní chyba," uvedla.