Babišův úprk z potápějící se lodi Hradu

Nejen pozornost veřejnosti, ale už i policejních vyšetřovatelů se upíná k hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi a jeho lidem. A to zcela pochopitelně poté, co až díky Senátu vyšlo najevo, že hradní kamarila zamlčovala, zkreslovala a k úskočným intrikám zneužila neschopnost Miloše Zemana nadále vykonávat prezidentskou funkci. Komentář Praha 6:30 21. října 2021

Stejnou pozornost jako na Hrad bychom ale měli upřít i na chování dosavadního premiéra. Až když všechno prasklo, Andrej Babiš (ANO) halasně vyzval ředitele hradní kanceláře k demisi s tím, že Mynářova aktivita byla neadekvátní a nepřijatelná. Tím spíš by ale občané neměli pouštět se zřetele, že neadekvátní a nepřijatelný byl i Babišův přístup k prezidentově nemoci.

Je prakticky nemožné, že by ministerský předseda nebyl průběžně informován o tom, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad. Přinejmenším od své návštěvy v Lánech den po volbách Andrej Babiš musel vědět, jak špatně na tom je prezident. Hned poté, co byl Miloš Zeman převezen do nemocnice, měl premiér vystoupit s tím, že situace je vážná, a vyzvat kancelář Hradu, aby po konzultacích s lékaři pravidelně sdělovala veřejnosti základní informace o Zemanově zdravotním stavu.

Místo toho se ale Babiš vytratil z lánského zámku zadním vchodem. A v dalších dnech zásoboval veřejnost rozporuplnými sděleními o tom, co vlastně mu prezident slíbil ohledně pověření k jednání o nové vládě.

Trestně stíhaný Babiš a trestně stíhaný Mynář

Nelze si představit, že by ředitel Ústřední vojenské nemocnice, která je stěžejním zdravotnickým zařízením ministerstva obrany, odmítl informovat premiéra o prognóze Zemanova zdravotního stavu. Alespoň v míře, v jaké to učinil na žádost Senátu.

Premiér připustil, že když byl ve čtvrtek v Ústřední vojenské nemocnici očkován třetí dávkou proti covidu, domlouval se s ředitelem Miroslavem Zavoralem na dalším vyšetření. To vše se událo jen den poté, co Zavoral informoval Vratislava Mynáře o vážnosti zdravotního stavu prezidenta a pesimistickém názoru nemocnice na dalších průběh nemoci. Nelze si představit, že by se o tomhle všem Zavoral s Babišem nebavili.

Premiér musel mít dost informací k tomu, aby zasáhl, když viděl, že Hrad nejen zamlčuje, zkresluje vážnost situace, ale že Vratislav Mynář i hrubě překračuje své kompetence. Nic z toho Babiš neudělal a situaci nechal zajít na samotnou hranu.

Což si nelze vysvětlit jinak, než že mu – stejně jako okolí prezidenta – vyhovovalo prodlužování nejistoty kolem formování nové vlády, oddalování momentu, kdy Babiš definitivně přijde o moc.

Nelze zapomínat, že Andrej Babiš vytvořil s Milošem Zemanem silný mocenský tandem, hrozící podkopat základy demokracie a právního státu. A spolu s prezidentem Babiš akceptoval i bizarní osazenstvo Hradu, se skandály opředeným a nakonec i trestně stíhaným Mynářem v čele. Což pro premiéra asi nebyl problém vzhledem k jeho vlastním peripetiím s policejním vyšetřováním.

Důsledkem toho všeho jsme svědky absurdního výjevu, kdy trestně stíhaný Babiš vyzývá k rezignaci trestně stíhaného Mynáře.

Celé to připomíná nevábnou snahu premiéra nakvap se pakovat z potápějící se lodi. A v úsilí po záchraně vlastní politické budoucnosti přetrhnout pouto s chřadnoucím prezidentem. Jejich sepětí ale bylo tak těsné a plné špíny, že se z něj premiér těžko vynoří celý v bílém.

Autor je publicista