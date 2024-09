Někdy bývá interpretace volebních výsledků těžkou disciplínou, jindy úplně jednoduchou. Letošní krajské volby jsou druhým případem. Sledovali jsme jednoznačné vítězství hnutí ANO. Navíc za okolností, které podstatně vylepšují šance Andreje Babiše stát se za rok, po volbách do Poslanecké sněmovny, podruhé premiérem. Komentář Praha 6:29 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš přichází do sídla ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petr Fiala a spol. se sice pokoušejí říkat, že to mohlo být horší, ale je to pravda jen potud, že hůř může být vždycky. Pozitivního z krajských voleb pro současnou koalici neplyne vůbec nic.

Petr Honzejk: Babiš na vrcholu, rating vládních stran míří do spekulativního pásma

Když to vezmeme postupně. Hnutí ANO získalo přes 35 procent hlasů. Oproti krajským volbám před čtyřmi lety to představuje nárůst o neuvěřitelných 15 procentních bodů a je to nejlepší výsledek ze všech voleb, do kterých kdy Andrej Babiš své lidi poslal.

Po věcné stránce z toho plyne vysoká pravděpodobnost zisku většiny hejtmanských postů, protože v krajích již nebude možné ANO obejít.

Pro ANO je ale ještě důležitější něco jiného: Potvrdilo si, že taktika, kterou zvolilo, tedy frontální útok na vládu v režimu 24 hodin denně sedm dní v týdnu, funguje skvěle. Nemusí nic vymýšlet, stačí říkat, že vláda dělá v domácí i zahraniční politice všechno špatně a hlasy se jen sypou.

Volební účast

Možná ještě lepší zprávou pro Andreje Babiše je úspěch jeho potenciálních koaličních partnerů. V krajských volbách se potvrdilo zmrtvýchvstání komunistů, kteří pod novou značkou Stačilo! pronikli do většiny zastupitelstev. To formaci Kateřiny Konečné dál posílí a přispěje to k fixaci pozice nad pětiprocentní hranicí, která je nutná pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Lepšího výsledku než před čtyřmi lety dosáhla v krajských volbách i Okamurova SPD, byť ve spojení s Trikolórou a stranou PRO Jindřicha Rajchla. Těžko říci, co by se muselo stát, aby Andrej Babiš nezískal spolu s těmito stranami za rok ve sněmovních volbách většinu.

I když vlastně to tak těžké říci není: Strany pětikoalice by se musely vzpamatovat. A v krajských volbách rozhodně nenaznačily, že by věděly, jak na to. Mohly by se sice chytat příslovečného stébla v podobě drtivého vítězství supermanů krajské politiky Martina Kuby v jižních Čechách a Jana Grolicha na jižní Moravě, ale lhaly by si tím do kapsy.

Jak Kuba v barvách ODS, tak Grolich v barvách koalice Spolu nevyhráli proto, že by měli něco společného s vládou, ale navzdory tomu. Jde o regionální fenomény, pracovité a charismatické lídry, kteří kolem sebe vytvořili kvalitní tým a sami sebe dokázali skvěle prezentovat.

Přenést to všechno do celostátní politiky jednoduše nelze i proto, že na rozdíl od krajské politiky v ní musí lídr, pokud má zachovat racionalitu a nebýt populistou, dělat i nepopulární věci.

Pro vládní koalici je situace o to horší, že naprostý debakl v krajích utrpěli Piráti. Dostali se do zastupitelstva pouze v Plzeňském kraji, a zatímco před čtyřmi lety získali v krajských volbách přes 12 procent, nyní nepřelezli přes pět.

Potápí je nejen problémy Ivana Bartoše s digitalizací stavebního řízení, ale i to, že celá strana působí, jako by jí celkově docházela energie, přičemž drive byl tím, co na Pirátech původně voliči oceňovali. Restart se sice může povést, ale bude mimořádně obtížný. I proto, že Ivan Bartoš dal sice svoji funkci k dispozici, ale jiného výrazného lídra Piráti prostě nemají.

V součtu na tom strany vládní koalice nejsou po krajských volbách dobře. Mohou z něčeho přesto čerpat naději pro budoucnost? Určitou šanci pro ně může představovat volební účast. Ke krajským volbám přišlo nejméně lidí za posledních 20 let a je pravděpodobné, že větší motivaci přijít měli odpůrci vlády, než ti, kteří s ní souhlasí. Ve sněmovních volbách voliči vlády pravděpodobně přijdou ve větším počtu. Lepší výsledek mohou Fiala a spol. očekávat i proto, že se bude, na rozdíl od krajských voleb volit i v Praze.

Ovšem nic z toho převahu tábora vedeného Andrejem Babišem nevyrovná. Řečeno jazykem ekonomů, rating vládních stran se po krajských volbách dostal do spekulativního pásma, což je eufemismus pro situaci, kdy je riziko krachu větší než malé.

Autor je komentátor Hospodářských novin