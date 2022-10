Babiš i po volbách stále váhavým střelcem

Krátce před komunálními a senátními volbami poskytl Andrej Babiš (ANO) velké rozhovory deníkům ve svém svěřenském fondu a už titulky zněly zdánlivě jednoznačně: „Chci být opět premiérem“, anebo „Jsem manažer, premiérská role mi sedí víc“. Tedy, že se mu do prezidentské kandidatury nechce. Čemuž můžeme věřit a stejně tak nemusíme, jako už jsme u něho navyklí. Komentář Praha 6:29 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš po senátních volbách | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Ani Alenka, ani Karel, nýbrž Josef? A zřejmě budeme muset počkat do předvečera svátku české státnosti, kdy má zaznít, jak to bude.

Jestli do volby vstoupí, nebo za sebe nominuje některou z hvězd svého hnutí (nejspíš Schillerovou, případně Havlíčka), anebo, jak zmínil bezprostředně po pro něj neveselém sečtení hlasů senátního finále, zda ANO vůbec někoho nominuje.

Ani to by ovšem neznamenalo, že hnutí zůstane k prezidentskému klání netečné, nejspíš by podpořilo některého z kandidátů.

V úvahu připadá hlavně odborář Středula, jehož elektorát se s příznivci ANO do značné míry kryje. A pokud by Babiš do volby nešel, Středulovi by se podstatně víc otevírala cesta ke druhému kolu.

A to by pro něj znamenalo chtěj nechtěj jistý závazek. Podobně jako Zeman musel oceňovat, že proti němu Babiš před pěti lety nikoho nepostavil, i že nebyl jeho protikandidátem Okamura, který by mu jistě část hlasů rovněž odčerpal.

Zarubané cesty

Proti Babišově kandidatuře už delší dobu vypovídají různé průzkumy, shodující se v tom, že by ve druhém kole s generálem Pavlem jasně prohrál.

A neúspěch vyhlašovaného referenda o vládě, přestože v komunálních volbách hnutí ANO výrazně posílilo, plus senátní vlastně osobní porážky v Jihlavě a Jičíně také něco říkají.

Na druhé straně ale Babiš v oněch zmíněných rozhovorech věcně chápe, že pětikoalice má sto osm hlasů a je tedy dostatečně pevná.

A vydržela by i po případném odpadnutí Pirátů, jejichž čtyři poslanci by ani potom netáhli za jeden provaz s opozicí ANO - SPD.

Babiš dokonce říká, že Fiala může klidně dokončit celé funkční období. Tím by se ovšem jeho návrat do premiérského křesla hodně oddaloval. Takže by přece jen připadal v úvahu pokus o Pražský hrad?

V tom případě tu ovšem ještě máme probíhající soud v kauze Čapí hnízdo. Který nemusí dopadnout pro Babiše nijak slavně. A možné podmínečné odsouzení, byť nepravomocné, by pro cestu k nejvyšší ústavní funkci muselo být asi přece jen diskvalifikující. I když je jeho voličům dávno leccos jedno.

Jenomže jich podle všeho zase není tolik, aby to dalo přes padesát procent. O něž se Babiš minulý týden tolik snažil v Jihlavě a v Jičíně. Jistě senátní volby s prezidentskými srovnávat nelze. Ale minimálně ve dvou obvodech jistý signál vydaly.

Autor je komentátor Českého rozhlasu