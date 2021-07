Napomádované knihy místo stranických programů?

Kdo z politiků aspoň jednou za život nevydá vlastní knihu, ten jako by nebyl. A je jedno, jestli ji poskládá ze svých článků, projevů, vizí, veselých historek nebo kuchařských receptů. Ti, kteří se považují za přirozené vůdce, u jedné nezůstanou. Co na tom, že jejich výplody pak léta překážejí v partajních sekretariátech nebo skončí na pultech prodejen s levnými knihami. Komentář Praha 13:22 20. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Své o tom mohou vyprávět i takoví kadeti jako Miloš Zeman, Václav Klaus a Jiří Paroubek. Posledně jmenovaný dal rovnou průchod svému velikášství a vsadil i na tlustou bichli plnou fotografií.

Snad je to tím, že kampaň hnutí ANO a hnutí Přísaha chystají lidé z jedné marketingové líhně, každopádně před říjnovými volbami na sebe poutají největší pozornost spisovatelské počiny Andreje Babiše a Roberta Šlachty. Bývalý policista to má snazší: thrillery táhnou. Co ale premiér, od něhož se očekává skládání účtů?

Babiš vychází ze smutného faktu, že politické programy voliči nečtou – přestože pak v průzkumech předstírají, jak moc se orientují zejména podle nich. Proto jim servíruje svoje názory a plány čtivější formou. Zjevně ale nepočítá s tím, že lidé oba texty budou porovnávat.

Fígly politických dinosaurů

Při četbě knihy O čem sním, když náhodou spím z roku 2017 máte dojem, že jejím autorem je modernizací posedlý lídr Pirátů. Byla ještě dozvukem časů, kdy Babiš smýšlel o rozpočtových prioritách, transparentnosti v politice, evropské integraci nebo třeba migraci jinak než dnes.

Nyní už neobsluhuje liberální, ale spíše levicově konzervativní elektorát, který se rád nechá strašit tu uprchlíky, tu Piráty a s nímž se nejlépe hovoří o důchodech či problémech zdravotnictví – a tomu též přizpůsobuje své věty v letošním dílku.

Ostatně ani název knihy už není vizionářský, ale důvěrně známý z e-mailových spamů šířených specifickou částí občanů: Sdílejte, než to zakážou!

Nevyčítal bych politikům, že jim, až na čestné výjimky, knížky chystají zdatnější psavci, nebo že jejich literární úroveň jde výrazně pod laťku. Přece jen se jedná hlavně o součást kampaní, tedy o zboží s krátkou expirační dobou. Přesto by bylo na místě držet aspoň ideovou a hodnotovou konzistenci.

U Andreje Babiše pak je ještě jeden problém. Opakovaně slibuje, že teď už kandiduje opravdu naposled. Připomíná to rozlučková turné rockových kapel. Některé takto jezdí už dvacátým rokem. U politika jde ale o víc, o jakési citové vydírání: Ještě mi dejte poslední šanci a pak už vám dám pokoj.

Jenže exekutivní moc je silné afrodisiakum. Babišovi se naopak dá věřit, že nepomýšlí na prezidentskou roli. V ní by se nudil. Koneckonců coby vzor empatie a lidumilnosti už hnutí ANO prezentuje Alenu Schillerovou. Nyní je pro Babiše klíčové obhájit čtyři roky pobývání v premiérské pracovně plus uspět s nějakým tím novým slibem.

Když jsem otevřel Babišovu předešlou knihu, vypadla mi z ní záložka. Tedy přesněji letáček, z nějž jsem si záložku vyrobil. S Andrejem Babišem na něm je Martin Stropnický a spolu tvrdí: „Nenecháme se zastavit. Změnu dotáhneme.“

Čas oponou trhnul, Stropnický vyměnil politiku za diplomacii a Babiš už chce zase dotahovat, co dosud nestihl. Přinejmenším se však už naučil fígly politických dinosaurů a přivedl je k dokonalosti.

Vášnivým čtenářům se zájmem o veřejné dění proto spíš než knihy politiků doporučuji položit si vedle sebe programy stran z několikerých voleb a u těch, které se podívaly do Strakovky, i programová prohlášení jejich vlád. Kdo se do nich zahloubá pozorně, nebude vědět, zda se dřív smát či plakat. Na takový zážitek žádná napomádovaná publikace nemá.

Autor je politický analytik