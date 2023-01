Ať tak, anebo tak, všechno je naopak. Zpívá se v jedné písni Hudby Praha. Stejně notovat by si mohli lidé sledující kauzu Čapí hnízdo. Její průběh Andrej Babiš opakovaně nazýval prvním politickým procesem od listopadu 1989, kterým měl být odstraněn z politiky. Soudce Jan Šott mu osvobozujícím verdiktem nedal za pravdu. Komentář Praha 16:30 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš na tiskové konferenci, kterou uspořádal po vynesení osvobozujícího verdiktu v kauze Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Naopak rázně odmítl, že by Babišovo trestní stíhání bylo motivováno politicky a že by čelil nějakým politickým tlakům.

Petr Hartman: Polistopadový kartel dotlačil politický proces s Andrejem Babišem k osvobozujícímu verdiktu

Vynesení rozsudku pár dnů před prvním kolem prezidentských voleb mělo předsedu hnutí ANO poškodit. Mohlo by k tomu dojít v momentu, kdyby byl uznán vinným. Osvobozující výrok, byť zatím není pravomocný, mu naopak může v cestě na Hrad výrazně pomoci.

Celá kauza se dlouhá léta vlekla, což podle Andreje Babiše poškozovalo jeho pouť tuzemskou politikou a mohl za to polistopadový kartel. Poškození šéfa hnutí ANO se mimo jiné projevilo v tom, že se stal premiérem a má šanci uspět v prezidentských volbách. Zároveň průtahy často souvisely s taktikou obhajoby. Platilo to i o samotném soudním líčení. Pokud by soudce zdržovací taktice vycházel vstříc, nepadl by rozsudek na začátku letošního roku, ale výrazně později.

Všechno naopak

Technický zástupce investora na stavbě Čapího hnízda Jan Bareš byl podle názoru obhajoby nevěrohodným svědkem. Jeho výpovědi totiž narušovaly pravdivost některých výroků obžalovaných. Soudce Jan Šott naopak označil Jana Bareše za svědka důvěryhodného a klíčového. Právě jeho výpověď výrazně přispěla k osvobozujícímu verdiktu.

Podle Andreje Babiše byl v kauze zneužíván jeho duševně nemocný syn. Soudce na to reagoval slovy, že to byl právě Babiš senior, který napadal logickou a důvěryhodnou výpověď Babiše juniora zdůrazňováním jeho vážné nemoci.

Policisté a státní zástupci byli přesvědčeni o tom, že farma Čapí hnízdo byla z holdingu Agrofert vyvedena účelově, aby měla nárok na dotaci. Soudce naopak dospěl k závěru, že se dotační podvod neprokázal a trestný čin nebyl spáchán.

Finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková před soudem tvrdila, že Čapí hnízdo nikdy nevnímala jako soukromý majetek Andreje Babiše. Bývalý bankéř Filip Koutný naopak prohlásil, že bez vazby Čapího hnízda na Agrofert a Andreje Babiše by banka stovky milionů na jeho stavbu neposkytla. Soudce tyto rozpory doprovodil komentářem, že by se policie měla zabývat tím, zda Procházková nespáchala trestný čin křivé výpovědi.

Veřejnost, média i někteří advokáti při sledování soudního líčení postupně nabyli dojmu, že Andrej Babiš tahá za kratší konec. Po verdiktu soudu se ukázalo, že naopak drží ten delší.

Zkrátka kauza Čapí hnízdo zapadá do působení Andreje Babiše na české politické scéně, kdy je v souvislosti s jeho osobou všechno naopak. Takže člověk, který podle svých slov nechtěl být politikem, později premiérem, nebo po prohraných sněmovních volbách sedět v opozičních lavicích, je v současné době opozičním politikem a bývalým premiérem.

Navíc má šanci stát se prezidentem. Nejpozději poslední lednovou sobotu budeme vědět, zda i tentokrát bude v jeho případu platit, že ať tak, anebo tak, všechno je naopak.

Autor je komentátor Českého rozhlasu