Babiš zachránce SOCDEM. Nebo likvidátor?

Před pár měsíci mohl Andrej Babiš uvažovat o volebním výsledku snů, čili dostatku hlasů pro hnutí ANO k jednobarevné vládě. A to nikoli menšinové, jakou si už na šest měsíců vyzkoušel po volbách roku 2017, což o 11 let dřív absolvoval také Mirek Topolánek (tehdy ODS). Oba se však nakonec museli uchýlit ke koaličnímu vládnutí. Jenže vidina jednobarevného a přitom většinového kabinetu se v poslední době podle průzkumů rozplývá. Což má více důvodů. Komentář Praha 6:29 15. května 2025

Například zřejmě Babišovu okázalou sázku na Donalda Trumpa, ze kterého je hodně českých občanů přinejmenším rozčarováno.

A hnutí ANO ukusuje z bodů v průzkumech Okamurovo hnutí SPD, stoupající od momentu oznámení, že do voleb půjde nejen s Trikolorou a Svobodnými, ale také s Rajchlovou stranou PRO.

To vše v rámci „spojování vlasteneckých sil“ pod jménem JO! Takže máme mimochodem na politické scéně dva subjekty s výrazem souhlasu v názvu. Zároveň však stojící spíš proti sobě.

Hledání spojence

Pravděpodobný volební vítěz Babiš tedy asi bude potřebovat partnera, nebo partnery. S Okamurou, a to i s Rajchlem by se mu do vlády těžko chtělo. Ani s podobně vícesložkovým a nepředvídatelným Stačilo!

Jistě přijatelnější Motoristé sobě zase balancují kolem pěti procent, a pokud by se to nezměnilo, někteří podporovatelé Motoristů by se mohli leknout, že jejich hlasy propadnou.

Když tedy nepočítáme možnost rozštěpení koalice Spolu, nebo spíš samotné ODS, Babiš se musí rozhlížet vůkol. Proto možná vážně uvažuje o – dalo by se říci – „adopci“ několika politiků SOCDEM na své kandidátky. Kteří by mohli například odčerpat část hlasů Stačilo!

A jde o sen předsedkyně SOCDEM Maláčové, jíž napřed nevyšlo spojení s komunistickou šéfovou a lídryní Stačilo! Konečnou a tuší, že samostatně se strana, u některých průzkumů dokonce pod dvěma procenty, do dolní komory zaručeně nedostane.

Zatímco donedávna neúspěšná snaha dohodnout se s ANO teď vyhlíží nadějněji. I když nic jistého zatím není a Babiš si spolupráci může rozmyslet.

SOCDEM jako účelovka

Bez ohledu na to burcuje expředseda sociálních demokratů a expremiér Špidla, podle něhož by vstup na kandidátky ANO mohl stranu existenčně ohrozit. S poukazem na dvě předcházející zkušenosti ze společného vládnutí, přičemž to druhé vedlo k výpadku tehdy ještě ČSSD ze Sněmovny a následnému ochromení.

A Špidla si definitivní zánik nynější SOCDEM nepřeje už proto, že jak píše: „V příštích desetiletích bude muset sociální demokracie znovu bojovat proti novodobému fašismu a moci velkého kapitálu, který novými způsoby útočí na lidskou důstojnost, zdraví a jistoty.“

Maláčová se ale likvidace Babišem evidentně neobává, naopak jej vidí jako zachránce. Ale že by Babiš pár „socdemáků“ na kandidátkách účelově použil, a následně coby spíš trapný vládní přívažek stranu skutečně odeslal na věčnost, je dost pravděpodobné.

Autor je komentátor Českého rozhlasu