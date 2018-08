Komu ještě nebylo slíbeno zvýšení platu, měl by se přihlásit u premiéra. Bude mít velkou šanci, že dostane přidáno. Následovat bude nějaká částka v procentech, která vyjádří jeho bohatší budoucnost, alespoň co se peněz týká. Pokud si bude představovat, co si za to pořídí, vystavuje se riziku zklamání. Komentář Praha 7:30 26. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zdaleka ne vše, co bylo slíbeno, musí být splněno. Například kvůli tomu, že na to nebudou peníze. Byť to politici takto naplno neřeknou, snaží se různým způsobem ze slibů vybruslit.

Petr Hartman: Babišova osvědčená taktika – slibem neurazíš

Přesvědčit se o tom mohly třeba zdravotní sestry, které velmi pravděpodobně na výplatní pásce o deset procent vyšší sumu nenajdou. Alespoň ne na základě zvýšení tarifů. Mají být odkázány na to, co vyjednají odbory s řediteli jednotlivých zdravotnických zařízení.

Přitom ještě před několika týdny vytvářeli premiér spolu s ministrem zdravotnictví svými veřejnými výroky atmosféru, že desetiprocentní růst mezd ve zdravotnictví bude plošný. Jak se ukazuje, nebude.

Plnit všechny dané sliby?

Takže školníci, kuchařky či uklízečky ve školách by rovněž neměli propadat přehnaným očekáváním, že od 1. ledna příštího roku budou mít vyšší příjem. Byť z úst premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše zazněla slova o tom, že dostanou přidáno.

Na začátku příštího roku se názorně ukáže, zda vůbec a případně kolik. Z dalších slov předsedy vlády se totiž dá vyvodit, že bude záležet na tom, zda na ně zbydou peníze.

Pokud by měly být plněny všechny sliby, které byly dány, musel by státní rozpočet nalézt desítky, či spíše stovky miliard navíc. To v době, kdy se ekonomice daří a kdy se finance do státní pokladny jen hrnou.

Pochopitelně existují profese, které mají až nedůstojně nízké příjmy a které by měly dostat přidáno. Spor o jejich platy se však většinou vede v předvolební atmosféře, kdy nad chladným rozumem převládají nereálné sliby. To není zrovna dobrá cesta k tomu, aby platy lidí rostly udržitelným tempem a odpovídaly významu jejich práce i možnostem státního rozpočtu.

Politici zkrátka používají taktiku, že slibem neurazí a získají přízeň části voličů. Právě současný premiér tuto metodu umí dobře používat. Svědčí o tom alespoň jeho přesvědčivé vítězství ve sněmovních volbách a dominance ANO v průzkumech veřejného mínění, které měří popularitu politických stan a hnutí.