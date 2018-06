Babišovo migrační faux pas

Když se Andrej Babiš chopil vlády, vytyčil chvályhodný cíl prosazovat v Evropské unii zájmy České republiky. Jelikož je ale EU uskupením dvaceti osmi členských států, premiér v demisi potřebuje pro prosazování našich zájmů vyjednávat podporu. To znamená chovat se konstruktivně, hledat spojence a diplomaticky mluvit až tehdy, když si odpověď pořádně rozmyslí. Komentář Praha 12:34 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Dvojnásob to platí pro otázky spojené s migrací do unijních zemí. To se ale momentálnímu šéfovi Strakovy akadamie dlouhodobě nedaří, což opět potvrdil v předvečer jednání ministrů vnitra o reformě azylové politiky.

Andrej Babiš šmahem a střelou od boku odmítl názor německé kancléřky Angely Merkelové, že by v Evropské unii měl vzniknout systém kompenzací. Ten by umožnil některým státům azylanty vůbec nepřijímat a místo toho přispívat jinak.

Hraniční státy pod migračním tlakem a také země přijímající by tak třeba mohly těžit ze zvýšených peněžních prostředků. Kancléřka Merkelová se také vyslovila pro posílení společné ochrany hranic, financované společnými prostředky. I to premiér v demisi Babiš odmítl.

Přijdeme o část evropských fondů?

Zopakoval svou mantru o potřebě řešení migrace mimo hranice Evropy a suverenitě českého státu, který si společně se svými firmami bude o nově příchozích rozhodovat sám.

Bylo by ale příjemným překvapením, kdyby se vzhledem k naší ekonomické a politické provázanosti s Evropskou unií tentokrát vyjádřil diplomatičtěji. Třeba ve stylu nad takovým návrhem se zamyslíme a bude předmětem dalšího jednání.

To by rozhodně mohlo vypadat lépe a ještě by tím získal čas. Protože Andrej Babiš si s věčným říkáním ne už dlouho nevystačí. Stejně jako s pouhým prosazováním řešení nelegální migrace mimo Evropu. Protože byť je pomoc v místě chudoby a konfliktu jistě správná a zlepšení podmínek může lidské bytosti motivovat zůstat v jejich zemi a neriskovat nebezpečnou cestu do Evropy, je to jen část řešení.

Musí existovat plán

V Evropské unii jsou už teď desetitisíce lidí uvízlých v Řecku nebo v Itálii. Další tisíce lidí, snažící se do unie dostat, přicházejí přes Albánii, Bosnu a Hercegovinu a Černou Horu. A další připlouvají přes Středozemní moře do Itálie.

Pro ty, kteří už v Evropě jsou i pro ty, kteří teprve přicházejí, musí existovat také plán. Evropou jistě oceněný přístup by byl třeba návrh ekonomické analýzy, kolik a kde je v unii potřeba pracovníků. Samozřejmě náležitě prověřených bezpečnostními složkami.

Jestli tito lidé pracovní trh obohatí, třeba i s dočasnými pracovními povoleními, by pak zůstávalo tak jako doposud na členských státech. To je správný přístup, komplexní a doplňující pomoc v zahraničí, boj proti pašerákům lidí a zlepšení návratové politiky. Vyžaduje ovšem schopnost vysvětlit jej veřejnosti. V případě té české by právě Andrej Babiš byl vhodný politik, protože komunikovat umí.

Každopádně jestli bude dále jednat nekonstruktivně, může nám být jedno, jestli si zhorší pověst sám. Nemůže nám ale být jedno, jestli kvůli tomu na nás ostatní členské státy nebudou myslet, až budeme potřebovat pomoc my. Už teď nám hrozí, že přijdeme o část evropských fondů.

Andrej Babiš má momentálně zodpovědnost za celou zemi, ne jen svou oblibu u veřejnosti. Nastal čas, aby se choval státnicky. Kdyby projevil alespoň ochotu zvážit zaplnění části našeho hladového pracovního trhu prověřenými osobami, naši partneři by byli jistě příjemně překvapení.