Babišovo vykrucování a hezká otočka

Krajinu podél trasy Průhonice - Lány dokáže předseda hnutí ANO Andrej Babiš brzy popisovat do detailů, jestliže jej čekají další a další jízdy za prezidentem, který jakoby se na Hradě už skoro nevyskytoval, aby ho informoval, že ho bude informovat. Komentář Praha 17:35 16. dubna 2018

Naposledy o tom, jak se výbor hnutí ANO postavil na zadní k dohodě s SPD a žádá návrat k jednacímu stolu se sociálními demokraty. A že hlavě státu zas příště řekne, jak to dopadlo. Jako kdyby to Miloš Zeman ihned nevěděl z médií.

Ach, ti darební rebelové

A logické by se zdálo, že by za ním měl Babiš přijet, až se věci dostanou do vyššího stádia. Ale minulou neděli na toto téma nemohl říct vlastně nic, když se vedení ČSSD ještě nevyjádřilo, zda bude obnovení koaliční debaty vůbec akceptovat.

Konec konců na nedávném sjezdu se řada delegátů radovala, že strana hlavu do Babišova chomoutu přece jen nestrčí. A teď je to tu zpátky.

Premiér v demisi tedy prezidentovi asi hlavně říkal, proč výbor hnutí odmítl podporu SPD, a novinářům pak zase, jak ho to zlobí. Když přitom s okamurovci neměla být uzavřena pražádná dohoda a oni by jen při hlasování o důvěře odešli ze sálu. Dodejme, že zřejmě z čistého altruismu.

A bůhví, jak to se sílou odporu vůči SPD vůbec bylo a jestli si takový výsledek sám Babiš nepřál, protože má i z neformálního spojenectví s Okamurou obavy kvůli reakcím veřejnosti a západoevropských politiků. Ale přišel s verzí čehosi jako vzpoura a to je pro něho celkem pohodlná výmluva.

Nevyhnutelná hloupost

Ale aby se člověk dozvěděl, o čem a jakým tónem se doopravdy premiér s prezidentem baví, musel by se umět proměnit v pohádkovou mouchu usazenou v záclonách lánského salónku. A tudíž by vyslechl i část hovoru obou pánů na téma úderu USA, Británie a Francie na syrské cíle. Který premiér v první reakci označil za nevyhnutelný a přesně vedený.

Jenomže pak jej odsoudil prezident jako hloupost, kovbojskou akci a o Babišově výroku řekl, že byl krátkozraký. Premiér na improvizované tiskové konferenci také viditelně tahal za brzdovou páku: prý se jeho dva jeho ministři (rozuměj Martin Stropnický a Karla Šlechtová) hned po útoku předháněli v souhlasných vyjádřeních, a on tedy také něco napsal. Ale jako kdyby snad musel, nebo co.

A nově prohlásil: úder nic neřeší, má se postupovat diplomatickou cestou. Což je za 24 hodin od užití slova nevyhnutelný docela slušný obrat.

Ale obraty jsou na české politické scéně teď v módě – jednou s tím, podruhé s tím ne, jednou stíhaný člen vlády nikdy, pak zase třeba ano a tak dále. Potom se ale nelze divit, že má starý praktik Miloš Zeman tendenci se do toho plést víc, než mu vlastně přísluší. Což mu Babiš patrně ani dopřávat nechce.

Jenomže je v téhle chvíli prezidentem pouze pověřen rokováním o vládě, nikoli jmenován jejím předsedou. A to je docela rozdíl. A tak budou jeho cesty k lánské oboře nejspíš ještě nějakou chvíli pokračovat. Také podle toho, jak tvrdé podmínky budou mít sociální demokraté pro vstup do koalice.