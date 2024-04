Babišův rohlík a Fialův Reagan

Nedávno se konaly mimořádné schůze sněmovny vyvolané hnutím ANO. Je to typický nástroj politického boje v tomto volebním období. Opozice má dost hlasů, aby se téma nadneslo, byť navržený program většinou není schválen. Poslanci s přednostním právem si ale řeknou své a zaplaví sociální sítě úryvky plné kritiky, žluče a osočování. Cíl splní, protože do myslí svých voličů napumpují další dávku frustrace a znechucení ze současné vládní sestavy. Komentář Praha 16:30 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva bývalý předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a premiér Petr Fiala (ODS) | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

V mezičase se sešli delegáti kongresu ODS a celostátní konference SPD. Předsednické posty přesvědčivě obhájili Petr Fiala a Tomio Okamura.

Fiala ve svém nominačním projevu několikrát zdůraznil, že jakkoli se občanským demokratům daří prosazovat programové priority, čeká je hodně práce. „Je třeba říci nahlas a neustále připomínat, že jsme uprostřed dlouhého boje o další charakter naší republiky,“ prohlásil.

„Zůstaneme demokratickým státem pevně zakotveným na Západě, či se proměníme v hybridní demokracii řízenou oligarchickými strukturami, které nás prodají Putinovi nebo někomu jinému pokaždé, když to bude vyhovovat jejich byznysu? O tom a o ničem menším se bude rozhodovat letos a příští rok,“ zdůraznil.

Sklouznout k populismu?

Jako by víc než premiér promluvil profesor politologie. Lidé nepřemýšlejí v pojmech liberální nebo hybridní demokracie. Proto Andrej Babiš tahá do všech projevů rohlík a porovnání jeho ceny za vlády ANO a pětikoalice.

Proto vědomě mluví o tom, že když se vrátí do Strakovy akademie, pošle do ulic vojáky a policisty, aby zkontrolovali každého migranta a zeptali se ho, co tady dělá. Je mu jedno, že nic takového by v právním státě možné nebylo.

Proto se Miloš Zeman nyní účastnil konference SPD a vypráví do médií, že by si přál vládu Babišova a Okamurova hnutí.

Fiala v proslovu v Ostravě připomněl svá slova z ledna 2014: „Správný vůdce není ten, kdo práská do stolu, je agresivní a samolibý. Ronald Reagan jednou popsal nutné vlastnosti politického lídra takto: Tvrdá práce, znalost faktů, ochota naslouchat a být chápající. Silný smysl pro povinnost, vedení a přesvědčení, udělat to nejlepší jménem lidí, kterým sloužíte.“

Jenomže realita mu nedává za pravdu. Maďarsku vládne Orbán, Slovensku Fico, v USA se může ujmout žezla Trump a ve Francii Le Penová.

Naladění krizemi zmítané společnosti nepřeje konsensuálním politikům. Naopak čím jsou kategoričtější, hlasitější a lineárnější, tím víc bodují. Evropské volby budou lakmusovým papírkem této trajektorie.

Petr Fiala a jeho místopředsedové budou mít opravdu těžkou práci, pokud odmítnou sklouznout k populismu. Aktuální volební preference podle agentury Kantar.CZ říkají, že ANO by získalo 34,5 procenta, ODS 16 procent.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku.