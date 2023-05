Členové Národní ekonomické rady vlády i šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl povzbuzovali ministry k zatažení záchranné brzdy. Veřejné finance se především kvůli strukturálnímu schodku řítí do zdi, a proto je nutné šeřit hlavně na straně výdajů. Pětikoalice se s nimi ztotožnila. Komentář Praha 6:30 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nikdo nezpochybňuje, že zadlužování není žádoucí. Už proto, že v českých podmínkách stát není schopen nejen chytře investovat, ale často podporuje i naprosto nesmyslné projekty.

Kateřina Perknerová: Balíček plovoucí na vodě

Není tak divu, že Zbyněk Stanjura mluví o dotačním byznysu a sedmi stech položkách, které polykají až půl bilionu korun. Pravda, většina z nich připadá na regionální školství a sociální služby, avšak jsou mezi nimi i vyložené hlouposti.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala za všechny uvedl dotaci na školení o rovných příležitostech, v němž se na pokyn zadavatele nesmělo mluvit o odměňování mužů a žen.

Pokud je politická shoda na tom, že po letech hojnosti a následné covidové a uprchlické krizi bylo nutné přijmout balík ozdravných opatření, neměli vládní lídři zanedbat ani jeden detail.

Věřte politikům

Opominuli však mnoho věcí, které nejsou nepodstatné. Pakliže se rozhodli měnit sazby daně z přidané hodnoty, měli velmi pečlivě zvážit, jak zdůvodní šarádu se základní a sníženou sazbou.

Prý chtěli tuto daň zjednodušit a vyhnout se tlakům na neustálé šíbování s přiřazením do té či oné sazby. A proto šoupli do té nejvyšší kojeneckou vodu a denní tisk. S vysvětlením, že v národě Jana Amose Komenského si nulovou DPH zaslouží jen knihy.

Ihned se kromě vydavatelských domů ozvali i stomatologové, kteří pracují s materiálem dosud touto daní nezatíženým. A hle. Ministerstvo financí oznámilo, že tak to i zůstane. Stejné výhodě se bude těšit zhruba 15 dalších služeb a zboží, jak informovaly Lidové noviny. Takže žádné dvě, ale staré dobré tři sazby.

Zprvu vypadalo logicky, že vláda zvýší na dvojnásobek daň z nemovitosti. Ta je v Česku druhá nejnižší v rámci zemí OECD. Potíž je v tom, že ještě nedávno ministr financí Stanjura odmítal její růst. Hlavně proto, že jde o příjem obcí. Už ne. Těm zůstane jen původní částka, zbytek pohltí stát.

Asi nikoho z ministrů nenapadlo, že starostům tím vzali možnost místních investic cestou zvyšování koeficientu této berně. Před svými občany by prostě nezdůvodnili, proč musejí odvádět nejen její dvojnásobek, ale ještě další příplatek. A tím bude konec nejedné nové školy, tělocvičny, radnice, silnice atd.

Dodnes též není jasné, kde přesně se bude škrtat na výdajové straně, třeba 14 miliard dotací majitelům solárních elektráren. Ti mají státní podporu zafixovanou zákonem, a to na 20 let, většinou do roku 2029. Stanjura řekl, že si toto riziko uvědomuje a věří v obhájení svého postoje i u případných arbitráží. Značná část úspor tedy plave na vodě.

Ukazuje se, že místo krkolomných parametrických změn by opravdu bylo nejjednodušší vrátit se ke zdanění fyzických osob z roku 2020 před zrušením superhrubé mzdy. Jenže jak řekl premiér, daně rozhodně jejich vláda zvedat nebude. Tedy, ale to si nechal pro sebe, kromě té firemní, z nemovitosti, DPH, spotřební, z neřesti, nemocenské pro zaměstnance, sociálních odvodů pro živnostníky. Zkrátka, věřte politikům.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku