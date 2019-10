Na bankovní daň může ČSSD zapomenout

Konkrétně ti, kteří se ocitnou u moci a chtějí si ji udržet. Nejlépe nejrůznějšími sliby, které mají více naplnit peněženky potenciálních voličů.

S rozdáváním financí nemají velké problémy. Do veřejného prostoru chrlí nápady, jak zajistit vyšší platy, důchody, nejrůznější dávky a podobně. Mají-li od slibů přejít ke konkrétním činům, většinou zjistí, že není pořádně z čeho brát.

I když to není úplně pravda. Přes státní rozpočet se ročně přerozděluje kolem jednoho a půl bilionu korun. Přesto takováto suma nestačí. Štědrá ruka státu potřebuje více. I v době, kdy se ekonomice daří a peníze se do státní pokladny hrnou. Například na příští rok by plánované výdaje měly přesáhnout příjmy o 40 miliard korun. Stát si tak na ně bude muset půjčit.

ANO obešlo ČSSD?

To neznamená, že by nechtěl získat další finance, aby mohl ještě více utrácet. K tomu lze použít zvyšování sazeb u již existujících daní, případně zavádění daní nových. Zkrátka každá koruna se hodí. I když není koruna jako koruna. Alespoň z pohledu vládní koalice. Ta se shodne například na zvyšování spotřebních daní na cigarety a alkohol.

Naopak společnou řeč nemůže nalézt u zavádění bankovní daně. Podle sociálních demokratů by to nebyl žádný problém. Podle hnutí ANO by to byl konec stávající koalice. Vzhledem k tomu, že na tom nemají vládní partneři zájem, je pravděpodobné, že bankovní daň zavedena nebude. Sociální demokraté nejsou natolik silní, aby ji proti vůli Andreje Babiše (ANO) prosadili.

Přitom opačně to neplatí. Názorným příkladem je vznik Národního rozvojového fondu, do kterého mají bankovní domy „dobrovolně“ přispívat. Výměnou za to nebudou zatíženy další daní. Z aktivit sociálních demokratů je zřejmé, že se takovouto dohodou necítí být vázáni. Jinak by téma bankovní daně znovu neotevírali.

Vypadá to na to, že ANO obešlo ČSSD. Vznik fondu mají totiž na svědomí ministerstva, v jejichž čele jsou představitelé tohoto hnutí. Souhlas od koaličních partnerů nepovažovali za nutný. Přesto jim takováto sólo akce prošla. Ostatně není to poprvé, kdy sociální demokraté museli od svých představ ustoupit. Jinak by nemohli i nadále být součástí vlády Andreje Babiše.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.