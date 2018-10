Přiměřené gratulace Barboře Seemanové

Osmnáctiletá plavkyně Barbora Seemanová získala dvě zlaté a jednu bronzovou medaili na olympijských hrách mládeže, kde překonala i seniorský český rekord. Úžasný úspěch, který se dříve nepovedl žádnému českému sportovci. Mohl bych se teď rozplývat nad jejími schopnostmi, příslibem do budoucnosti ... ale! Komentář Praha 12:39 13. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová se zlatou medailí za vítězství na trati 50 metrů volným způsobem | Foto: Joe Toth for OIS/IOC

V žádném případě nechci shazovat její výkon – opravdu je skvělé, co dokázala. Ale pardon, je to pořád mezi juniory. Počítají se hlavně medaile mezi dospělými. Přechod mezi těmito kategoriemi bolí tím víc, čím je dorostenec úspěšnější.

Televize, rozhlas, internet, fotografie. Kam se teď Seemanová podívá na zprávy, všude se vidí a slyší. Samozřejmě, že tráví spoustu času na sítích a samozřejmě, že jí teď všichni píší, jak je skvělá. Navzdory tomu, že téměř nepoužívá Instagram (ano, i takový sociálně aktivní mileniál existuje), zasypala po čtvrtečním úvodním zlatu Instastories gratulacemi, co dostala.

Teď bude muset Seemanová ustát dvě věci. O jedné poměrně dobře zpívá slovenský rapper Kali ve své písni Dosnívané:

Nebudem ti klamať, aj ja som mal problém ustáť to,

že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

No ruku na srdce a kto by neuletel si,

keby dostal tu možnosť zatancovať si zo slávou.

I když Seemanovou obdivuje celý český plavecký svět, v praxi to znamená, že ji dosud znalo pár stovek jejích soupeřů a jejich rodiče, trenéři. Do povědomí širší veřejnosti se moc nedostala, ale teď se na ni světla reflektorů otočily jak Sauronovo oko.

A zadruhé ji teď nejspíš čeká období, ve kterém bude velkým úspěchem osmé, desáté místo. Juniorské období končí, teď už si mezi mladé nemůže odskočit pro úspěch. Ano, republikové šampionáty nejspíš vyhraje, ale z mistrovství Evropy, nebo světa to hned tak slavné nebude. Teď se dostala na vrchol, její jméno si zapamatuje řada sportovních fanoušků, kteří začnou mít vysoká očekávání. Mnohdy neúměrná tomu, co je vůbec v silách sportovce.

Zvládne to

Věřím tomu, že Seemanová tuhle situaci ustojí. Jednak proto, že už je na jistou pozornost zvyklá, stejně jako na úspěch. V 15 letech byla čtvrtá na Evropských hrách v Baku mezi seniory, je juniorskou mistryní Evropy, má za sebou mistrovství světa i evropský šampionát seniorů v krátkém bazénu a koneckonců i olympijské hry v brazilském Riu.

Také proto, že je kolem ní zdravé prostředí, ať už rodina, nebo tréninková skupina. Škola je stále hodně podstatná a ona sama má jasně dané priority.

A koneckonců ji nezkazí peníze. Opravdu se nevrátí z Buenos Aires s miliony na účtě. Naopak si bude muset dopsat sešity a pak se vydá do bazénu pod ošuntělou rozpadající se tribunou pražského strahovského stadionu.