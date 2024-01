Víkendový sjezd Pirátů v Brně na první pohled nepřinesl žádné zásadní překvapení. Kdysi „rebelující“ Piráti se sešli, obhajovali své angažmá ve vládě, poslechli si konejšivá slova premiéra Petra Fialy o schopnostech vládních kompromisů a znovu si do svého čela zvolili Ivana Bartoše. Tím výčet předpokládaných výsledků ale končí. Komentář Praha 6:30 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít A je definitivně rozhodnuto o vedení Pirátů. Předseda Ivan Bartoš a jeho čtyři místopředsedkyně: Klára Kocmanová, Markéta Gregorová, Jana Holomčík Leitnerová a Dominika Poživilová Michailidu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po letech „chlapáctví“ se do vedení strany konečně probojovaly ženy. A to hned čtyři. Došlo tím k celkové obměně nejužšího vedení strany. A to se tak často nevidí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Bartoš obhájil svou pozici a s ní i účast ve vládě. Pragmatismus vítězí – i s ženami ve vedení

Jásot, který se v kontextu ženské převahy ve vedení Pirátů z některých stran ozývá, je mimo jiné smutným dokladem toho, jak maskulinním prostředím česká politika stále je. Přitom od progresivnějších stran bychom podobné kroky měli chtít už roky – nakonec jsme ale hlavně rádi, že na ně konečně došlo.

Tak tedy: Bartoše ve vedení obklopí výrazné pirátské političky – kromě jeho vyzyvatelky Markéty Gregorové to bude Klára Kocmanová, jihomoravská zastupitelka Jana Leitnerová a Dominika Michailidu z Krnska. Překvapivě neuspěla jedna z výrazných pirátských tváří, europoslanec Marcel Kolaja.

Zuby nehty se držet pětikoalice

Bude zajímavé sledovat, jak se s novým vedením popasuje především sám Ivan Bartoš. Takřka od počátku své kariéry ve vysoké politice je zvyklý se obklopovat „svými“ věrnými, mezi které bezpochyby patří Jakub Michálek nebo Mikuláš Ferjenčík, který se také o jednu pozici místopředsedy ucházel. Opět neúspěšně.

Bartoš tak od strany „dostal“ na další roky výrazné kolegyně, u nichž se dá předpokládat leccos: vnitrostranická kritika i kritika vlády, možné snahy o návrat k větší autenticitě, kterou Piráti v posledních letech úplně ztratili, tlak na zviditelnění témat, která u Pirátů zatím byla mírně ve stínu. A to i proto, nakolik „mužské“ vedení strany tradičně bylo.

Předsedou Pirátů zůstává vicepremiér Bartoš. Nově jej doplnily čtyři místopředsedkyně Číst článek

Co dalšího nám však víkendový sjezd naznačil o Pirátech, jejich ukotvení a plánované budoucnosti? Především to, že se bezpečně drží současných pozic, jakkoliv tím ztrácejí své původní kouzlo. Pracovitost a vytrvalost jako hlavní deklarované hodnoty staronového předsedy.

Vedle toho účast v konzervativní vládě, „těšící se“ nejmenší možné oblibě, ve vládě, která u řady otázek, jež ještě před časem Piráti hájili, přešlapuje na místě a mnohé další – především v sociální oblasti – doslova zašlapává.

Sjezd se svým způsobem snažil posílit image vlivné strany – sice s katastrofickými čtyřmi poslanci v zádech, ale se stabilizovanou voličskou podporou, která se poslední rok pohybuje mezi deseti až dvanácti procenty. Jistou optikou tak dává smysl, že status quo musí vedení strany hájit, jakkoliv nepopulární vláda Petra Fialy je.

Piráti nemají jinou možnost než se zuby nehty držet pětikoalice, i kdyby se s ní na lecčem neshodli. Těžko říct, jestli tím získávají, nebo ztrácí. Příběh o „nové síle“ v české politice, drzosti a pirátských hodnotách, který si straníci tak rádi vyprávějí, každopádně ustoupil politickému pragmatismu už dávno. V tomto ohledu se ani se čtyřmi ženami ve vedení moc nemění.

Autorka je publicistka a dokumentaristka