Jitrnice, jakou svět neviděl - to je český basketbal

To takhle hrajete zápas ve čtvrtek a příští středu ho dohrajete. Mezitím ještě stihnete další dva zápasy... Co to je za nesmysly? Pardon, to je český basketbal! Je mi to líto, ale nijak přehnaně emotivní souboj čtvrtfinále play-off mezi Opavou a Olomouckem tak dopadl. A to kvůli rozhodčím zápasu a počínání svazových bafuňářů. Nikdo jiný v tom nejede. A svět si z toho tropí legraci.

