Otrava Bečvy v předvolební kampani. Spravedlnost, která nepřichází včas

Od ekologické katastrofy na řece Bečvě, která měla na české poměry nevídaný rozsah, uběhl rok a veřejnost nemá dojem, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Ač ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec sliboval záhy po havárii určení viníka v řádu bezmála minut, dodnes není úplně jasné, kdo řeku znečistil. Policie teprve v červnu zahájila trestní stíhání proti údajným viníkům, ale nesklidila za to pochvalu, spíše naopak. Komentář Praha 6:29 26. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uhynulé ryby z Bečvy | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Členové místních rybářských svazů, kteří jsou sice svým způsobem laikové, ale řeku znají dokonale, léta s ní pracují a na rozdíl od mnoha kompetentních orgánů byli na místě tragédie okamžitě a odebírali vzorky, v médiích policejní verzi zpochybňují.

Nemohou na rozdíl od policie a jejího soudního znalce uvěřit, že zhoubný kyanid, jak byla látka identifikována, se tři kilometry držel u břehu a nezabil žádnou rybu, pak teprve zahájil své smrtící dílo.

Ukázal na to i pokus se solí, který na rozdíl od samotné otravy, je vyšetřován velmi pohotově. A to právě budí pochybnosti.

Zdá se, že při prvotním zajišťování stop mohlo opravdu dojít k pochybením a zmatkům, které zveřejnila i parlamentní vyšetřovací komise. Její velmi viditelný člen Petr Gazdík z hnutí STAN dokonce šel tak daleko, že to označil za možné zločinné spiknutí. U ministra Brabce to vzbudilo velké rozčilení a označil komisi za zpolitizovanou.

Ono skutečně není úplně dobré, když parlamentní komise pracuje na zcela živém případu a zveřejňuje své závěry dříve než orgány činné v trestním řízení. Celá věc se pak stává nečekanou předvolební kauzou, o které se bude mluvit více než o klasických tématech, jako jsou daně nebo sociální politika.

Babišův cit

Jenže ono se nedá nic dělat. Je právem opozice kritizovat případná pochybení státních orgánů, za které je přirozeně odpovědná aktuální vláda. Neměl by to být zajisté žádný lidový soud, jak to chtěl zlehčit premiér Andrej Babiš (ANO). Na orgány činné v trestním řízení by neměl být vyvíjen žádný tlak z kterékoli strany a neměly by brát ohled na volby, ani aktuální politiku.

Může to ale mít jednu zásadní výjimku, která vychází z principu, že policie, státní zastupitelství i soudy by měly pracovat co nejrychleji, jak jen to je možné. Protože spravedlnost, pokud se moc opozdí, ztrácí smysl. To samozřejmě též nemá znamenat zbrklost – podle zase jiné zásady, že je lépe potrestat nevinného než nechat prchnout viníka. To by mělo být zcela naopak.

Ale když ve veřejnosti vzniká neodbytný dojem, že spravedlnosti je nemožno se dočkat, a dokonce možná proto, že někdo mocný jí stojí v cestě, je to hrob důvěry v právní stát. Otrava řeky je přesně ten případ, kdy mělo být postupováno co nejchvatněji, rok po trestném činu skoro už není možné cokoliv došetřit.

I politikové pro to mohli něco dělat. Na jedné straně možná opoziční politikové měli být opatrnější a neoznačovat viníka dopředu. Na straně druhé politikové hnutí ANO neměli mít zase takové jasno, že viníkem rozhodně nemůže být některý z bývalých chemických podniků předsedy.

A dokonce se dalo uvažovat i o přenechání ministerstva životního prostředí po dobu vyšetřování koaličnímu partnerovi nebo zcela nezávislému odborníkovi, když ten stávající ministr pro chemičky pracoval.

Jenže premiér Babiš nemá moc cit pro vyloučení konfliktu zájmů. A čtyři roky na vyšetření kauzy Čapí hnízdo, kde je sám stíhán, je také poněkud rozsáhlá doba, která budí podobné pochybnosti.

Další volby budou tedy poznamenány těmito kauzami, s tím už se nedá nic dělat. Až bude po nich, měly by být obě kauzy urychleně uzavřeny. Bez ohledu na ty další. Ne kvůli tlaku veřejnosti ani opozice, případně zainteresovaným politikům. Ale kvůli spravedlnosti, která má přijít včas.

