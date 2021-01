Běloruský odpor proti Lukašenkovi ztrácí sílu

Ve své vlasti už přes pět měsíců čelí rozsáhlým protestům těch Bělorusů, kteří považují výsledky prezidentských voleb v zemi z 9. srpna loňského roku za zfalšované. Protesty sice za poslední měsíc hodně zeslábly, ale zatím neustávají.

Když se stále ještě fungujícího běloruského prezidenta moderátorka talk show Jednající postavy Nailja Asker-Zade zeptala, jak by si přál, aby dějiny jednou zhodnotily období jeho vlády, jako obvykle odpověděl způsobem vypovídajícím o tom, že co je to skromnost, Alexandr Grigorjevič jednoduše neví.

Tázající se televizní dámě řekl: „Mluvíte o epoše Lukašenkově? Já si nic přát nemusím, protože vím, jaké to hodnocení bude: byla to epocha stability, míru a spravedlnosti.“ Znovu vzrůstající sebevědomí běloruského prezidenta potvrzuje i fakt, že povolební krizi považuje za víceméně skončenou.

Udrží se prezident v úřadu ještě dlouho?

Lukašenko zmínil i takzvané Všeběloruské lidové shromáždění, které svolal na počátek února. Tento orgán byl dřív určen ke schvalování nových pětiletek, ale tentokrát by se prý mohl zabývat ekonomickými problémy země všeobecně a kupříkladu i strukturou politických stran.

Kapitolou samou pro sebe jsou ústavní změny, jimiž běloruský prezident občas účelově zažongluje, ale které se původně na tomto shromáždění probírat neměly. V rozhovoru pro ruskou televizi ovšem naopak zaznělo, že případné revize základního zákona země by měly být připraveny do konce tohoto roku a že zmíněné Všeběloruské lidové shromáždění by se jimi vlastně zabývat mohlo. Čeho by se měly týkat ale neprozradil – ostatně je víc než možné, že to sám neví a že je to jen vějička pro případné váhající, ke komu se v současném bazálním běloruském konfliktu přiklonit.

V každém případě nejnovější velký televizní rozhovor ukázal, že baťka je opět na koni. Důvod jeho stoupajícího sebevědomí je přitom jednoznačný: statisícové demonstrace v centru Minska i dalších velkých běloruských měst jsou přinejmenším dočasně minulostí a že s desítkami protestujících lidí na sídlištích si hlavu neláme – nejsou pro něj nebezpeční.

O to tvrdší jsou stále nová a nová trestní stíhání členů Koordinační rady běloruské opozice, již se Lukašenko snaží za každou cenu potřít. A jak se zdá, právě nastalá situace v minimálně ochablém protestním hnutí mu vyloženě nahrává. Předvídat, jak celý souboj skončí, je v tuto chvíli obtížné, ale není vyloučeno, že běloruský prezident se v úřadu udrží ještě dlouho. Diktatury jsou sice schopné skácet se v jediném okamžiku, jenže tahle na to prozatím nevypadá.

Autor je komentátor Českého rozhlasu