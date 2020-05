Přelíčení, představení, puč aneb Netanjahu před soudem

Izrael se vyznačuje mnoha podivuhodnými rysy. Od neděle k nim přibyl i premiér, který chodí k soudu na svůj vlastní proces. Skutečnost, že Benjamina Netanjahua čeká soud, překvapivá není. Policie začala s vyšetřováním jeho kauz už na konci roku 2016 a před půl rokem byl izraelský premiér oficiálně obžalován v zásadě kvůli korupčnímu jednání. Netanjahu je ale známý svou vytrvalostí. Komentář Tel Aviv 15:29 26. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Izraeli začíná soudní proces s premiérem Netanjahuem. | Foto: Oded Balilty | Zdroj: ČTK / AP

Pokoušel se získat imunitu, dosáhl odkladu podání žaloby kvůli předčasným volbám a pak znovu odkladu začátku řízení kvůli epidemii. Ještě se mu podařilo uspět ve volbách a i s odvoláním na koronavirus si vymoct koaliční smlouvu se svým hlavním rivalem a prodloužení pobytu v premiérském křesle.

Jenže příprava procesu stejně běžela. Soudcové navíc trvali na tom, že obžalovaný musí být osobně přítomen při začátku přelíčení tak jako každý jiný. Z tohoto potěšení pro média a premiérovy odpůrce se Netanjahuovi podařilo udělat představení pro příznivce. Do budovy dorazil se svými tělesnými ochránci i řadou příznivců, včetně poslanců a ministrů za stranu Likud. Ještě předtím nezapomněl natočit sentimentální domácí video o své nevinně pro veřejnost.

Podívanou svého druhu bude pravděpodobně celý proces, během kterého chtějí soudcové vyslechnout 333 svědků. Mezi obžalovanými navíc budou i někteří velmi vlivní a bohatí podnikatelé, Netanjahuovi potenciální spolupachatelé.

Justiční ‚puč‘

Špatnou zprávou pro premiéra je, že v čele soudu stojí Rivka Friedmanová Feldmanová. Ta před lety soudila také Netanjahuova předchůdce Ehuda Olmerta, který skončil ve vězení, a také jednoho exministra, který rovněž dostal trest za sexuální útok a obtěžování dvou žen.

Netanjahuovi obhájci určitě mají připravenu nějakou taktiku, která zůstává tajná. Známa je ale premiérova politická taktika. Kromě oddalování a protahování to je pokus znevěrohodnit celý proces, zejména žalobce Avichaje Mandelblita. Těsně před začátkem soudního jednání to byl pokus oživit deset let starou aféru, kterou se jako jeden z účastníků měl nynější prokurátor snažit ututlat.

Především se však Netanjahu i jeho spojenci snaží podat přelíčení jako „puč“ proti premiérovi, za kterým prý stojí justice a něco, co premiérovi příznivci nazývají „levice“. Případně věc líčí jako konflikt mezi elitáři a posvátným míněním veřejnosti. Tento postup má vzhledem k výsledku voleb částečný úspěch a Netanjahu by ledajakého evropského kolegu mohl vyučovat, jak ze sebe udělat oběť.

Co na to Saladin

Vůdce opozice Jair Lapid odpověděl, že je to naopak Netanjahu, kdo vede puč, a to proti nezávislým justičním orgánům. Netanjahu se skutečně dlouhodobě snaží podkopat sebevědomí justice, bývalá ministryně spravedlnosti Ajelet Šakedová, zvolená za jinou pravicovou stranu, proslula útoky na Nejvyšší soud, velmi silnou a sebevědomou instituci, obviňovanou ovšem někdy z politického aktivismu.

Pro úplnost je třeba dodat, že za žalobce Mandelblita se postavil Netanjahuův koaliční partner Benny Ganc a současný ministr spravedlnosti Avi Nissenkorn zdůraznil, že žalobce zůstane ve svém úřadu až do konce svého funkčního období.

Toto všechno by nebylo potřeba, kdyby Netanjahu netrval na tom, že zůstane ve funkci, místo aby odstoupil nejpozději po podání žaloby, jak by bývalo bylo do nedávna automatické v Izraeli, stejně jako v každém systému, který dodržuje elementární právní hygienu. Místo toho premiér svedl řadu podivuhodných bitev s vnitrostranickými rivaly, opozicí i médii. Teprve u jeruzalémského okresního soudu v Saladinově ulici, tváří v tvář třem soudcům, ho možná napadlo, že tak daleko to neměl nechat zajít.

Autor je komentátor Českého rozhlasu