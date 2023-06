Netanjahuův soudní proces se pro něj nevyvíjí dobře

V Izraeli pokračuje čtvrtým rokem soudní proces s premiérem Netanjahuem. Je obžalován z korupce, podvodů a zneužití důvěry ve třech případech – v letech 2011–2016 měl přijímat dary v hodnotě statisíců dolarů, slibovat majiteli vlivného deníku, že prosadí přijetí zákona, který oslabí jeho konkurenta, když budou noviny psát o Netanjahuovi a jeho rodině příznivě. Komentář Jeruzalém 16:30 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benjamin Netanjahu | Foto: IMAGO/IPON | Zdroj: Reuters

To představuje zneužití pravomoci veřejného činitele, protože byl tehdy premiérem a zároveň i ministrem komunikací.

A v třetím případě měl nabízet vlastníkovi jedné telekomunikační firmy nezákonné obchodní výhody za pozitivní články na zpravodajském serveru, který tento muž také vlastní.

Netanjahu tvrdí, že se ničím neprovinil a cílem soudního procesu je připravit ho o moc. Když mu však loni v lednu tehdejší nejvyšší státní zástupce Avichaj Mandelblit nabídl soudní dohodu, Netanjahu o ní vážně uvažoval – měl částečně přiznat vinu a za to by dostal jen trest veřejných prací a nešel by do vězení.

Podmínkou však byl jeho souhlas s přiznáním „morální zavrženíhodnosti“ jeho chování. Tato formulace v Izraeli znamená, že dotyčný nesmí sedm let působit v politice, a tak Netanjahu soudní dohodu nakonec odmítl. Pokud však bude odsouzen, nebude se moct do politiky vrátit rovněž sedm let.

Strach z Netanjahuovy pomsty

Nejvyššímu státnímu zástupci měl tehdy vypršet mandát a Netanjahu doufal, že jeho nástupce bude shovívavější. Tyto naděje se však nenaplnily. Nová státní zástupkyně Gali Baharav-Miara je stejně neoblomná.

Když Netanjahuovi obhájci nedávno projevili ochotu znovu jednat o soudní dohodě, tak ji rovnou odmítla. Je ochotná o ní vyjednávat, jen když Netanjahu odejde z politiky.

To ovšem premiér nemá v úmyslu. Vyhrál volby a zahájil pokus o prosazení reformy Nejvyššího soudu. Když se mu to podaří, bude jeho strana Likud moci předložit parlamentu zákon, jenž by Netanjahuovo trestní stíhání zastavil.

Netanjahuovy vyhlídky na zproštění obžaloby příliš radostné nejsou, protože řada svědků obžaloby vypovídá proti němu.

Zatracující byla svědectví jeho někdejšího důvěrníka Nira Hefece nebo Hadas Klein, osobní asistentky dvou magnátů, Arnona Milchana a Jamese Packera, která dosvědčila, že na jejich příkaz nakupovala a doručovala Netanjahuovým luxusní dárky, o které si manželé bezostyšně říkali.

Vypověděla také, že Netanjahu za ně v roce 2013 telefonicky dojednal s americkým ministrem zahraničí Johnem Kerrym, aby Izraelec Milchan získal desetileté americké vízum. Hadas Klein po svém svědectví dostala několik anonymních výhrůžek smrtí. Panuje názor, že Netanjahu bude odsouzen přinejmenším v kauze přijímání nezákonných darů.

Teď soudní proces vstupuje do rozhodující fáze. V červnu má svědčit právě hollywoodský producent a podnikatel Arnon Milchan.

Už před lety u policejního výslechu potvrdil, že chtěl získat americké vízum a uplácel Netanjahua a jeho manželku nákladnými dary proto, aby využili svých kontaktů a vízum mu zařídili – což nakonec Netanjahu skutečně udělal. Milchan policii řekl, že manželům Netanjahuovým dodával drahé doutníky, šampaňské i diamantové šperky.

Po tomto výslechu už do Izraele nikdy nepřijel, protože se bojí Netanjahuovy pomsty; nezúčastnil se ani pohřbu své matky. Teď vyjednává se soudem, aby směl vypovídat ze zahraničí přes videolink, s výmluvou, že je nemocný a nemůže k soudu přijet osobně. Netanjahuovi obhájci však trvají na jeho osobní účasti; Netanjahu ho chce zřejmě konfrontovat.

Za celé tři roky trvání soudního procesu byl u soudu fyzicky přítomen jen dvakrát – u výpovědi svých dvou blízkých spolupracovníků. Tři takoví lidé se se soudem dohodli, že budou svědčit proti Netanjauovi, aby nemuseli do vězení za spoluvinu. Obžaloba tak získala tři korunní svědky.

Až odsvědčí Milchan, přikročí soud k výslechu svědků v druhém případu údajné Netanjahuovy nabídky úplatku majiteli deníku Jediot achronot Arnonu Mozesovi za pozitivní zpravodajství. I to může být pro Netanjahua nepříznivé, protože i Mozes usiluje o soudní dohodu, aby se vyhnul vězení.

Soudní proces se vleče; výpovědi svědků začaly loni v dubnu a dosud jich před soud předstoupilo jen 40 z 300. Panuje názor, že proces neskončí dřív než v roce 2028 nebo 2029. Netanjahu by tak mohl být odsouzen až skoro v osmdesáti letech.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu