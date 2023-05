Smiřování na splátky

Vstřícná slova z úst významných politiků na adresu sudetských Němců, vyhnaných po válce z Československa na základě v právním státě nepřípustné kolektivní viny, nejsou v posledních letech na české politické scéně naštěstí už ničím neobvyklým. Komentář Praha 16:30 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bernd Posselt, mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení | Foto: Tomáš Krist | Zdroj: MAFRA / Profimedia

A přesto měl prezident Pavel nedávno v bavorském Selbu premiéru, když při zahájení přeshraničních česko-bavorských týdnů poděkoval za „posun v Sudetoněmeckém krajanském sdružení“ směrem ke zlepšení vzájemných vztahů jmenovitě Berndu Posseltovi.

Evropanovi nonplusultra, který se o sblížení Čechů a sudetských Němců zasloužil jako nikdo jiný. A do něhož zdejší manipulátoři přesto – nebo spíš právě proto – neváhají dodnes promítat obraz tradičního sudeťáckého nepřítele. Jak to okamžitě po prezidentových slovech předvedl na obrazovce CNN Prima News údajně „pobouřený“ Václav Klaus.

Ve skutečnosti ale prosadil Bernd Posselt, narozený v roce 1956 v Německu do rodiny s česko-rakouskými kořeny, traumatizované z otcovy strany vyhnáním z Jablonce nad Nisou, v roce 2015 jako představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení změnu stanov vyškrtnutím pasáží o „znovunabytí domova“ a tím i nároku na vrácení sudetoněmeckého majetku, zkonfiskovaného po roce 1945.

Milí krajané

Díky Berndu Posseltovi se Sudetoněmecké krajanské sdružení tehdy usneslo, že se místo toho stane jeho hlavním cílem spolupráce a partnerství s českými sousedy.

A že poválečné zločiny na německojazyčné menšině v Československu a na jejím vyhnání považuje sudetoněmecké sdružení samozřejmě i nadále za bezpráví, avšak zároveň zdůrazňuje spoluodpovědnost sudetských Němců za pronásledování českých občanů nacistickým režimem a za holokaust.

Touto změnou stanov otevřelo Sudetoněmecké krajanské sdružení cestu k minulostí nezatížené spolupráci Čechů a sudetských Němců i zdejším politikům. A bylo a je od té doby už jen na nich, jak se vypořádají se strašidlem Benešových dekretů, povýšených na písmo svaté, ale ve skutečnosti jen sloužících populistům jako nahrávka na smeč.

Rok po změně stanov vystoupil na sudetoněmeckém sjezdu tehdejší ministr kultury Daniel Herman a za úvodní slova „milí krajané“, sklidil bouřlivý potlesk. Bernd Posselt nazval jeho přítomnost na sjezdu „historickým okamžikem“.

Byla to ale jen první splátka na dluh. Splaceno budeme mít, teprve až budou sudetští Němci pozváni na svůj tradiční svatodušní sjezd do České republiky. A až Bernd Posselt dostane státní vyznamenání. Zatím je to pro prezidenta Petra Pavla tak na bobříka odvahy.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu