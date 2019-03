Nadějí pro americké demokraty je muž, který má v sobě ‚kousek Elvise ‘

Američtí demokraté mají před prezidentskými volbami problém. Buď jsou jejich kandidáti hlavně proti Donaldu Trumpovi, ale nic moc navíc, anebo jsou jejich názory pro průměrného voliče nestravitelné. Teď se objevil někdo, kdo by to mohl změnit. Nadějí na změnu by mohl být bývalý kongresman Beto O'Rourke, letos sedmačtyřicetiletý. Komentář Washington 7:10 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý kongresman Beto O’Rourke na setkání s příznivci v Iowě v polovině března | Foto: Ben Brewer | Zdroj: Reuters

Třikrát za sebou se dostal za Texas do Sněmovny reprezentantů, aniž by na sebe výrazně upozornil. Paradoxně zazářil teprve, když prohrál při pokusu dostat se do Senátu.

Vloni na podzim svedl tvrdou bitvu s republikánem Tedem Cruzem, při které podlehl. Jenže prohrál s republikánskou těžkou váhou velmi těsně, a ještě v Texasu, kde by neměl šanci žádný demokrat. To naznačilo, že muže s neobvyklým křestním jménem je třeba brát vážně.

Psychedelický válečník

Projevilo se to v minulých dnech, když oznámil svůj úmysl kandidovat na prezidenta. Vybral totiž během krátké doby více než šest milionů dolarů na volebních darech, tedy rekordně vysokou sumu, ještě vyšší než před ním Bernie Sanders.

Vlastně se nejmenuje Beto, ale Robert Francis O'Rourke. Beto je jeho přezdívka z dětství ze španělské formy jeho křestního jména Roberto. Sám O’Rourke mluví španělsky plynně a má tedy výhodu u amerických Latinos, kteří hrají v americké politice stále větší úlohu. Jeho příjmení a vzhled, připomínající Johna F. Kennedyho nebo Jamese Cartera však neklame, je to bílý Američan s irskými kořeny.

Proč by měl právě O’Rourke zabodovat, když za sebou nemá výrazný politický úspěch v Kongresu ani exekutivní zkušenost z veřejné funkce? V zásadě se jedná o dvě části jeho image.

Jednou je skutečnost, že nabízí velice pestrou směs různých rysů, které by mohly oslovit široké spektrum voličů. Má za sebou celkem divoké mládí, jako teenager byl členem hackerské skupiny, hrál v punkové kapele a nedávno se přiznal, že pod přezdívkou Psychedelický válečník publikoval povídku, v níž očima pachatele popisoval vraždu dvou malých dětí. To by z něj dnes udělalo spíš předmět zájmu FBI.

Progresivní kapitalista

Současně si pak vydělával jako podnikatel v oblasti IT - jeho majetek se odhaduje na devět milionů dolarů - a sám se nazývá „hrdým kapitalistou“. Tím předchází výhradám vůči některým jiným mladým demokratům, kteří se hlásí k socialismu a mají spoustu návrhů, jak utrácet veřejné peníze, aniž by dokázali říci, kde je vezmou.

A podobně jako řada progresivních vycházejících hvězd Demokratické strany, má za sebou řadu pozic v neziskové a občanské sféře, včetně boje proti násilí na ženách nebo diskriminaci menšin, jako je ta latinskoamerická. Naznačil také, že jako partnera pro viceprezidentskou funkci by si vybral některou z výrazných žen nové Demokratické strany.

Jeho největší síla ale paradoxně spočívá v něčem úplně jiném. Je to jeho image, která kolísá někde mezi správňákem a politickou celebritou. Komentátor BBC připomněl postřeh texaské spisovatelky Molly Ivinsové, že „úspěšný prezidentský kandidát v sobě musí mít kousek Elvise“ – a Beto O'Rourke má prý v sobě z Elvise tolik, že by si s ním mohl otevřít kasino v Las Vegas.

S Betem už se setkal Barack Obama a nabídl mu své rady. Donald Trump O'Rourkovo oznámení o kandidatuře shodil komentářem, že „ten chlap nějak moc mává rukama“. Možná mává, ale nejspíš i Trumpa napadlo, že kandidát bez obsahu, ale s velkým sexappealem je to, co by právě jemu mohlo při příštích volbách zavařit nejvíc.