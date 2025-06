Bez ohledu na volby si zasloužíme, aby každá kauza měla poctivou tečku

Čím déle se kauzy politiků vlečou, tím slabší dopad na veřejné mínění mají. U Čapího hnízda se můžeme hněvat na ping-pong mezi soudy, na měnící se názory žalobců a především na neúměrné natahování případu, které si nezaslouží obžalovaní ani přihlížející veřejnost. Komentář Praha 16:30 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Michal Redl spojený s kauzou Dozimetr míří k soudu, který rozhodl o jeho vazbě | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ovšem politické následky už nečekejme. Každý jsme si už na věc laický názor udělali.

A Andrej Babiš (ANO) dokonce justiční seriál využívá při tmelení voličského jádra svého hnutí, kterému dokola namlouvá, že se jedná o politický proces a on se stal obětí jakéhosi spiknutí.

Kdyby v pondělí vyhrál, byl by na koni. To ale je i tak, zvlášť když se mu role otloukánka, kterému všichni schválně házejí klacky pod nohy, hodí do předvolební kampaně.

Kauz je jako hub po dešti

Fungovat mu ale přestává argument o úmyslném načasování čerstvého dějství do doby zhruba tři měsíce před volbami.

Stejně by si totiž mohli stěžovat Starostové a nezávislí, důvěru, jejichž elektorátu otestuje soud v kauze Dozimetr.

Koalici Spolu zase tíží Blažkova bitcoinová transakce, do které se nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix mazaně pokusila namočit i svého náměstka za STAN Karla Dvořáka.

Na Filipa Turka, nejznámější tvář Motoristů, se zase po potížích s vysokou rychlostí a nacistickými symboly sneslo obvinění z domácího násilí a znásilnění, které v první reakci odmítl stylem – nevěra ano, promiskuita ano, ale násilí ne.

Opomenout nesmíme ani lídra SPD Tomia Okamura, který má oplétačky kvůli loňské cynické kampani s domnělými „chirurgy z dovozu“. Potom nemůže ani překvapit, že do ofenzívy přešli Hřibovi Piráti, kteří se otřepali ze zpackané digitalizace stavebního řízení a vychloubají se, že oni jediní jsou bez afér.

Je tak politika špína?

Strany se spoléhají zejména na svá pevná voličská jádra, se kterými máloco hne, a které se vyžívají v tepání soupeřů. Kauzy mají dopad spíš na nerozhodnuté voliče, anebo – což je pravděpodobnější – mohou utvrzovat ty, kteří se k volbám nechystají, v názoru, že politika je stejně jedna velká špína.

Protože se zhruba třetina občanů rozmýšlí, komu dát svůj hlas, až pár týdnů před volbami, mohla by je ještě ovlivnit nová zjištění v případech říznutých politikou. Nestane-li se tak, sehraje rozhodující roli opět stav našich peněženek.

Jelikož opoziční příznivci zpravidla bývají ve složitější ekonomické a sociální situaci, tak těm, od nichž čekají obrat k lepšímu, jejich přešlapy odpouštějí.

Proto je ani nevzrušuje, jak se u nás přinejmenším donedávna nakládalo s prostředky z evropských fondů, čehož je Čapí hnízdo nikoli výjimečným dokladem.

Naopak vládní sympatizanti mohou mít větší problém než s jedním ministrem, jenž se zapletl s podsvětím, se systémovým selháním vícero úřadů, které toxickým bitcoinovým převodům asistovaly, aniž by s patřičnou sirénou aktivovaly červenou kontrolku.

Politická kultura je čím dál menší

Když pochybí exponovaný jednotlivec, je na něm, na jaký typ reakce vsadí. Bohužel pokora se mezi českými politiky nosí míň a míň. Většina z nich zuby nehty odmítá opustit dobyté kóty.

Laťku politické kultury posouvají stále níž, takže za chvíli už se bude moci o hlasy ucházet kdejaký novodobý Babinský.

Ještě smutnější ale je, když skrze politiky a špičkové úředníky zklame stát. Oslabení důvěry v něj nahání spoustu lidí do náruče antisystémových sil a bere půdu pod nohama nám všem.

Proto si bez ohledu na konkrétní výsledky hlavně přejme, aby se každá kauza dočkala poctivé tečky. Cokoli se táhne až kamsi do ztracena nebo dokonce zametá, má potenciál otrávit celou společnost.

Autor je politický analytik