Bezosova svatba je symbolem miliardářského kultu

Stálice prvních míst v žebříčku nejbohatších lidí světa, majitel Amazonzu a společnosti Blue Origin Jeff Bezos vyvolal veřejný rozruch. Může za to jeho třídenní opulentní svatba, kterou naplánoval na konec června do historických Benátek. Má jít o svatbu století. Kvůli tomu proti budoucímu manželskému páru protestovalo mnoho lidí z různých skupin – protože do italského města má přiletět sto soukromých letadel, Bezosova obří loď a řada jachet. Komentář Benátky 16:30 28. června 2025

Kritici se sešikovali z řad enviromentalistů, bojující proti tomu, jak velké lodě ničí historická města. Pak jsou to oponenti takzvaného overturismu i levicoví aktivisté, vystupující proti rostoucí nerovnosti.

Padala hesla jako Bezos si dělá z Benátek soukromý bál, Když si můžeš koupit město, můžeš platit vyšší daně.

Miliardář to schytal i na sociálních sítích a v médiích. Místní se bouřili, že Bezosovi a jeho snoubence Sánchezové chybí respekt, že italské město pro miliardáře není nic víc než žádané pozadí pro fotky a videa na sociálních sítích.

Starosta Benátek naopak vítal milion dolarů, který Bezos městu poslal, a těšil se na příliv peněz i medializaci města coby destinace pro nejluxusnější party světa. Přiletí na ni totiž řada amerických celebrit a starosta je sám milionář, takže má pochopení.

V pozadí až na Trumpa

Povyk kolem svatby ukazuje proměnu elit, k níž došlo v poslední době. Když si Bill Gates v půlce devadesátých let bral Melindu, měli soukromý obřad na Havaji a nepsal o tom nikdo. Bulvár se soustředil na hvězdy showbyznysu, královské rodiny a sportovce.

To až v novém tisíciletí se miliardáři stali součástí popkultury. Do té doby bylo zvykem, že bohatí lidé žili své životy možná v luxusu, ale rozhodně v soukromí. Na veřejnosti se objevovali tak maximálně v roli filantropů. A jestli někdy ovlivňovali veřejné mínění či politiku, tak leda opatrně ve skrytu soukromých klubů, kam nikdo nepovolaný neviděl.

Veřejnost většinou znala jména velkých firem a jen výjimečně jména jejich majitelů.

Donald Trump coby odjakživa milovník vlastního marketingu, modelek, kasin a reflektorů předběhl dobu. Sociální sítě způsobily, že se role bohatého podnikatele proměnila, stala se z něj celebrita, vizionář, v některých případech až mesiášská postava.

I oblíbení miliardáři nejen z technologických firem ze Silicon Valley mají miliony fanoušků, co hltají každé jejich slovo. Mesiášskému, nadpozemskému rozměru těchto postav přispěly vizionářské činy a touhy, jako je závod o nesmrtelnost a umělou inteligenci či Bezosovy lety do vesmíru. Proto jeho veselku navštíví influencerky Kardashianovy, moderátorka Oprah Winfreyová, zpěvačka Katy Perry či Mick Jagger.

Přibývá kritiků

Svatba v Benátkách ilustruje další bod změny, ke kterému dochází. Do nástupu Trumpa do funkce se američtí miliardáři v mainstreamu zpochybňovali jen zřídka. Možná i proto, že nejbohatší lidé se v poslední dekádě velmi aktivně pohybovali kolem médií či samozřejmě sociálních sítí. Ani Bezos nestál stranou, není to tak dávno, co koupil deník Washington Post.

Poté, co se Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg a další pevně přimknuli k politice a moci, jejich kult se naboural a začíná být tím, co polarizuje. Miliardáři o fanoušky nepřicházejí, ale přibývají jim kritici, kterým vadí oligarchické způsoby, okázalý luxus či daňové úniky.

Bezos a benátské úřady pod veřejným tlakem malinko ustoupili a svatbu, které se za Trumpovu rodinu účastní dcera Ivanka s manželem, přesunul do klidnější, festivalové části města.

Aktivisté si na tom připisují zásluhu, prý couvl až poté, co hrozili, že naplní kanály nafukovacími krokodýly. Možná to není hlavní důvod. Ale krokodýli by jistě zkazili celebritám fotky na Instagramu.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz