Soumrak českého biatlonu? Nebuďme příkří

Českým biatlonistům zatím nová sezona nevychází podle představ. Jejich stropem je šesté místo ze ženské štafety a v individuálních závodech se ještě žádný z mužů nevešel do první dvacítky. K tomu připočtěte zraněnou hvězdu Gabrielu Koukalovou a její spory s trenérem Ondřejem Rybářem a na fanoušky jdou chmury. Komentář Praha 8:50 11. prosince 2017

Gabriela Koukalová při tréninku (archivní foto) | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Uběhla jen dvě kola Světového poháru a z národních hrdinů jsou pro mnohé psanci. Stačí se podívat na sociální sítě nebo do diskusních fór. Narazíte na výsměch, pohrdání, hanobení sportovců a odvolávání trenérů.

Lidská paměť je v tomhle bohužel krátká. Vždyť právě Ondřej Rybář dovedl české biatlonisty k úspěchům, které přikovaly příznivce ke sledování tohoto sportu: k šesti olympijským medailím, deseti z mistrovství světa a velkému křišťálovému glóbu za celkový triumf ve Světovém poháru.

Ano, pochopitelně i on se může mýlit. Možná se letos netrefil s přípravou na novou sezonu, když sám přiznává, že by bylo potřeba, aby Moravec, Krčmář a spol. běhali o 20 sekund rychleji.

A možná taky ne. Vždyť teď jde o jediné: uspět na únorových olympijských hrách a mít bezvadnou formu právě na nich. Všechny předchozí závody jsou v podstatě bezvýznamné přáteláčky.

Mimochodem třeba Ondřej Moravec mnohokrát v minulosti ukázal, že se umí skvěle připravit právě na velké akce. Nechme mluvit statistiky: od sezony 2012/2013 nastřádal ve Světovém poháru 136 startů, které mu vynesly 13 cenných kovů, zatímco na olympiádách a mistrovstvích světa mu na osm medailí stačilo 27 závodů!

Pojede Koukalová na olympiádu?

Samozřejmě, může se stát, že čeští biatlonisté odjedou z Pchjongčchangu s prázdnou. Pak suďme.

A bude u toho vlastně vůbec královna českého biatlonu Gabriela Koukalová? Nějaká drobná naděje jistě žije, ale raději se smiřme se zápornou odpovědí. Potom můžeme být překvapeni jen příjemně.

Ještě jedna otázka tu zůstává: bude se mít úřadující mistryně světa kam vrátit, pokud se uzdraví? Vždyť nepřímo nařkla Ondřeje Rybáře, že za její trápení s bolavými lýtky může i on, protože ji přesvědčil ke změně lyžařské techniky. A týmové osobnosti jako Moravec nebo Šlesingr se zastaly svého trenéra.

K dohadům a problémům dochází snad v každém kolektivu. U biatlonistů je to i celkem pravděpodobné, když spolu tráví každý rok tak osm měsíců. A to nejen v „práci“, tedy na trénincích nebo při závodech, ale oni spolu i snídají, obědvají, večeří, narážejí na sebe na hotelových chodbách atd.

Proto není divu, že ani u nich teď není všechno růžové. Navíc když je Gabriela Koukalová sama určitě rozmrzelá ze svého stavu, a tak přemýšlí o všem možném, co ho mohlo způsobit. Není jednoduché přijmout, že v sezoně, která mohla být vyvrcholením její kariéry, nemusí vůbec závodit.

Praní špinavého prádla

Samozřejmě by bylo mnohem šťastnější, kdyby si tohle špinavé prádlo vyprala biatlonová reprezentace sama doma, a ne v médiích.

Ondřej Rybář | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Svazový předseda Jiří Hamza proto o víkendu nemocný vylezl z postele a vyrazil za reprezentanty do Hochfilzenu, aby zklidnil situaci.

Můžete si být jisti, že právě on si dá dost záležet, aby se mu tohle povedlo a Koukalová s Rybářem si své neshody vyříkali. Dodnes ho provázejí vzpomínky na rozklad úspěšného klubu brněnských basketbalistek, který pomohl vybudovat a ze kterého neslavně odešel. Nerad by si podobnou zkušenost zopakoval.

Kromě udržení solidních vztahů v celkem úzkém kruhu lidí, kteří jsou zodpovědní za boom českého biatlonu v posledních letech, mu leží na srdci také péče o děti, jejichž počet v oddílech díky nedávným úspěchům narostl.

Právě děti jsou nadějí, že navzdory pár nepovedeným závodům nebo nedej bože sezonám nedopadne český biatlon tak jako mnohem tradičnější běžecké lyžování. Co by dalo za to, aby na tom teď bylo tak „špatně“ jako biatlon.