Olympiáda a český biatlon: bude forma? Budou medaile?

Za měsíc (a den) to začne. A za měsíc (a dva dny) to začne českým biatlonistům. Mají se olympijských her vzhledem ke svým dosavadním výkonům a výsledkům bát?

Komentář Oberhof/Praha 8:30 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít