Kdybych byl prezidentem země, která se brání silnějšímu nepříteli, chtěl bych, aby mě navštívil americký prezident. Tvrdit, že je to jen symbol, znamená nepochopení úlohy symbolů v politice i ve válce. Nehledě na to, že prezident Biden přivezl prezidentu Zelenskému více než jen sám sebe. Komentář Kyjev 16:30 21. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským během návštěvy Kyjeva | Foto: Ukrainian Presidential Press Service | Zdroj: Reuters

Biden samozřejmě není první vysoce postavený politik, který do Kyjeva dorazil. Cestu mu už v polovině loňského března prošlapával například český premiér Petr Fiala společně s kolegy z Polska a Slovinska, a to navíc v době, kdy se v okolí ukrajinské metropole bojovalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Fingerland: Biden do Kyjeva přivezl zbraně, naději – a sebe

Po nich opakovaně přijel tehdejší britský premiér Boris Johnson i jeho nástupce Rishi Sunak. Hned v dubnu také dorazila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, a hlavy států nebo předsedové vlád řady dalších evropských zemí.

Těžká váha

Jenže Joe Biden, to je něco jiného. Sice přijel do již bezpečnějšího Kyjeva, ale ani tak není pro americké prezidenty obvyklé, aby navštěvovali místa v relativní blízkosti válečné zóny. Ten hlavní rozdíl je ale samozřejmě v diplomatické a ekonomické váze, kterou americký prezident představuje.

Joe Biden už dříve spojil velkou část své pověsti s americkou podporou Ukrajině, snad v tom hrálo roli i to, jak neslavně dopadl jeho odchod z Afghánistánu. Nyní znovu, přímo na Ukrajině, svou osobní přítomností stvrdil své odhodlání nadále podporovat ukrajinský boj proti ruské invazi.

Biden přijel do Kyjeva tajně. Rusku návštěvu ale oznámil několik hodin dopředu, říká Bílý dům Číst článek

Nepochybně se dozvídáme jen část z toho, o čem Biden se Zelenským hovořili. Jisté je, že část ujednání známe, Spojené státy, které zatím Ukrajinu podpořily výzbrojí v hodnotě 50 miliard dolarů, hodlají brzy dodat zbraně za další půl miliardu. Podstatné také je, co tato suma bude znamenat konkrétně. Spekuluje se, že půjde o dělostřeleckou munici, protitankové zbraně, možná radarové systémy, které by ukrajinské území lépe zabezpečily proti útokům ze vzduchu.

Nejvíce se spekuluje o tom, zda Američané dodají Ukrajincům prostředky, které by zasahovaly cíle daleko za frontou, možná i za rusko-ukrajinskou hranicí. Biden se nezmiňoval o dodávce stíhaček F-16, o které Ukrajinci stáli, což lze číst, že s tím momentálně nepočítá.

Okamžik poločasu

Symboličnost návštěvy je samozřejmě i v tom, že se uskutečnila zaprvé na počátku očekávané ruské „jarní“ ofenzívy a slibované ukrajinské protiofenzívy; a za druhé krátce před prvním výročím zahájení války.

Symbolický význam cesty ovšem nespočívá v ohlédnutí za minulými dvanácti měsíci, ale tím, co naopak před Ukrajinou a jejími spojenci teprve leží. Fronta se příliš nehýbe, obě bojující strany už vyčerpaly značnou část svých lidských i materiálních kapacit, a blíží se okamžik, kdy se začne jednat o nějaké formě ukončení války.

Putin je nepoučitelný. Západ si naopak uvědomil, že jediné řešení je vojenské, myslí si americký historik Číst článek

Myslí na to určitě i Putin, který – pokud ho neopustil pud sebezáchovy – nechce, aby ho pozřela jeho vlastní válka. Bidenova cesta a jeho slib, že americká podpora bude pokračovat „tak dlouho, jak bude potřeba“, jak se vyjádřil, je nejen vzpruhou pro Ukrajince, ale také vzkaz poslaný do Moskvy. Válka, i to, co následuje po ní, je hra, v níž účastníci drží i karty, které teprve dostanou do ruky.

V okamžiku, kdy Biden chodil okolo chrámu svatého Michala v Kyjevě, chystal se na svou cestu do Ruska Wang I, vysoce postavený představitel Čínské lidové republiky. Už dříve mluvil o tom, že Peking si nepřeje dlouhý konflikt, ale také si nepochybně nepřeje přílišné posílení Západu, a všichni okolo mohou spekulovat o tom, zda a jak Číňané Rusko podpoří, přesto, anebo právě proto, že Biden stvrdil svou podporu Ukrajině.

Do skládačky patří ještě jeden dílek. V Bruselu souběžně zasedají ministři zahraničí států Evropské unie, a jednají o dalších sankcích proti Rusku. Teprve po čase, třeba za rok, budeme znát hodnotu všech těchto karet.

Autor je komentátor Českého rozhlasu