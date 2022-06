Politici ve Washingtonu od začátku ruské invaze na Ukrajinu debatují o tom, jaká forma pomoci jim přijde adekvátní. Několikrát z toho byly třenice s evropskými partnery, jako například když se Bílý dům postavil proti polským plánům poskytnout Ukrajincům několik MiGů 29. Administrativa Joea Bidena narýsovala jasně čitelnou linii, kterou není ochotná překročit. Ptraha 6:29 7. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Spojené státy a jejich spojenci ze Severoatlantické aliance mají poskytovat Ukrajině zbraně, které zemi pomůžou se bránit; technika, kterou by Ukrajinci mohli použít v odvetných útocích na ruské území, je ale příliš riskantní. Biden se tehdy obával, že dodání MiGů by mohlo eskalovat až k třetí světové válce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Matěj Schneider: Biden drží ohledně Ukrajiny jasnou linii. Pomoct bránit, ne útočit

Tato logika se vynořila opět v uplynulých týdnech při debatách o tom, jestli a jaké raketomety poskytnout Ukrajincům. O ty západní spojence prosil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a někteří (jako například britský premiér Boris Johnson) byli tomuto nápadu nakloněni. Nikoliv Biden. „Nepošleme na Ukrajinu raketové systémy, které jsou schopné zasáhnout do Ruska,“ řekl americký prezident v druhé půlce května. Obava, aby Západ nebyl zatažen do otevřeného konfliktu s Ruskou federací, u něj přetrvává.

To neznamená, že Spojené státy Ukrajincům žádné raketové systémy neposkytnou. Pouze si hlídají, aby to byly takové systémy a osazené takovými raketami, které mají jen limitovaný dolet.

Podpora obrany, ne útoku

Přes velký mediální humbuk o tom, že Spojené státy nechtějí poskytovat Ukrajině další zbraně, šlo opět jen o tutéž narýsovanou linii. Celá debata přitom vyplývá z ohromného balíku pomoci pro Ukrajinu s cenovkou 40 miliard dolarů, kterou v květnu schválil americký Kongres a Biden ho okamžitě podepsal. Ten právě dává mimo jiné Bílému domu možnosti posílat Ukrajincům takové zbraně, jaké uzná za vhodné.

Balík se neobešel bez kritiky a to především z řad republikánů. Senátor Josh Hawley z Missouri v jednom rozhovoru kritizoval velikost balíku a upozorňoval, že samotná cenovka se blíží celoročnímu rozpočtu ukrajinského státu. „Moje obava je, že [tato pomoc] promění Ukrajinu ve vazalský stát,“ řekl Hawley. „Myslím si, že budování státu nefungovalo v Iráku ani Afghánistánu a nemyslím si, že bychom ho měli zkoušet na Ukrajině,“ dodal.

Kongresman Mike Gallagher si už před schválením balíku stěžoval na to, že dle něj dodávky zbraní na Ukrajinu ohrožují jiné americké zájmy. Především mu šlo o docházející zásoby ikonických protitankových střel Javelin. „Spálili jsme sedmiletou zásobu Javelinů a to není důležité jen pro naše snahy pomoci Ukrajincům vyhrát na Ukrajině, je to také důležité pro naše simultánní snahy bránit Tchaj-wan před agresí Čínské komunistické strany,“ řekl Gallagher pro Fox News.

Čtyřicetimiliardový balík je ale schválený a odvolávat ho nikdo nebude. V obou komorách pro něj hlasovali všichni demokraté do jednoho (včetně z nedostatečné podpory pro Ukrajinu obviňovaného levicového křídla), proti bylo jen 57 republikánů ve Sněmovně a 11 v Senátu. Vinit z neochoty pomáhat Ukrajincům Bílý dům je v tuto chvíli nesmysl, zmíněnou frakcí je ve Spojených státech kritizován naopak z toho, že to s pomocí přehání. Stejně jako u MiGů i u aktuální debaty o raketomety jen Biden hlídá, aby Spojené státy podporovaly obranné a nikoliv útočné kapacity ukrajinské armády. To, že se to někdy bije s jeho bojovnými výroky o potřebě svrhnout Putina, to je věc další.

Autor je publicista