Ukrajina je Bidenovou hvězdnou chvílí

Když Joseph Biden nastupoval do úřadu prezidenta Spojených států, nikdo nepochyboval o jeho zkušenostech v zahraniční politice. Desítky let jako senátor a osm let jako viceprezident mu poskytly možnost cestovat, studovat světové problémy z privilegovaného postu zevnitř a poznat se s každým důležitým aktérem. Komentář Praha 6:30 30. srpna 2022

Jenže před rokem jeho vláda totálně propadla při stahování vojsk z Afghánistánu. Chaos, který uvěznil v Tálibánem dobyté zemi tisíce amerických spolupracovníků, pořádně poškodil Bidenovu reputaci jako někoho, kdo Bílému domu vrátí kompetentnost.

Fiasko se podepsalo na Bidenově průzkumech veřejného mínění, které od té doby šly už jen dolů a před nedávnem se zastavily na historickém minimu. V posledních týdnech však prezident zaznamenal několik legislativních úspěchů a vypadá to, že by mohl být z nejhoršího venku.

K takovému dojmu přispělo i jeho řízení amerického postoje k válce na Ukrajině, které se stalo Bidenovou hvězdnou chvílí.

Od loňského podzimu varovaly americké zpravodajské služby před chystající se ruskou agresí, a to s jasností do té doby nevídanou, neboť informovaly o pohybech armád i vnitřních kremelských záležitostech. Válku se Bidenovi odvrátit nepodařilo.

Rozhodný americký postoj

Po jejím začátku sice Bílý dům s relevantní vojenskou pomocí Ukrajině váhal o něco déle, než bylo nutné, ale ta pomoc nakonec přišla a byla to pomoc nevídaně masivní.

Dnes, po nejnovější etapě této pomoci ohlášené před několika dny, jde o mnoho desítek miliard dolarů. Washington poskytuje Kyjevu i sofistikované raketové systémy, které ničí ruské strategické cíle na velkou vzdálenost a s mimořádnou přesností.

Spolu s předáváním výzvědných poznatků to přineslo výsledek – zastavení ruské ofenzívy na východě a pomalý postup vpřed na jihu. Bez pomoci Spojených států by vláda prezidenta Volodymyra Zelenského už dávno padla a Putin by do Mariinského paláce v Kyjevě dosadil svého Quislinga.

Bidenovi a jeho týmu je možné vyčítat maličkosti, především přílišnou opatrnost. Ukrajinci by potřebovali na svém území cvičit své mnohdy nezkušené vojáky v různých dovednostech asymetrické války, ale američtí vojenští instruktoři na Ukrajinu zatím nesmí.

Potřebovali by také více těžkých zbraní, především vysoce pohyblivých houfnic a další dělostřelecké systémy na zimu, na kterou se ruská armáda pečlivě připravuje, což je také jedna z příčin její zastavené ofenzívy.

V globálním měřítku je Bidenova politika velkým úspěchem. Prezident ji rámuje tématem souboje demokracií s diktaturami, což povzbudilo příznivce svobody a demokracie na celém světě, a ti věru v uplynulé dekádě neměli moc příležitostí tancovat.

Jeho administrativě se povedlo fakticky neutralizovat Čínu, která je sice nominálně ruským spojencem, ale relevantní pomoc zatím neposkytuje.

Rozhodný americký postoj proti Rusům také jistě dal podnět k přemýšlení jestřábům v čínském politbyru, kteří sní o vojenském obsazení Tchaj-wanu.

Z prezidentova liberálně-internacionalistického postoje by se mohli radovat i takzvaní realisté. Protiruský postoj Západu razantně oslabuje Rusko jako mocnost a zrychlí jeho dlouhodobé ekonomické a technologické zaostávání, které začalo před více než deseti lety, kdy Putin utáhl šrouby nad občanskou společností a nastolil kurz otevřené diktatury.

V jasném a odvážném prodemokratickém postoji se pomalu rýsuje největší přínos zvolení prezidenta Bidena pro svět.

Autor působí na New York University Prague.