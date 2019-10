Proč bychom Rusku měli stát za síť agentů

Stalo se tak, když se podle jejich zjištění na rozdíl od prezidentova tvrzení v České republice nevyráběl, ale čistě jen v minimnožství testoval – kvůli určení protilátky – nervově paralytický novičok. Jímž byl podle zase britských zpravodajců otráven v Salisbury současnými ruskými agenty jejich někdejší kolega Skripal.

Nadměrně zaměstnanců

Šéf BIS Michal Koudelka byl ale v rámci březnové cesty premiéra Babiše do Washingtonu přijat v centrále CIA v Langley ředitelkou Haspelovou. Která údajně českou kontrarozvědku chválila.

Dost možná i za to, co Koudelka nyní sdělil na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně: že BIS společně s Národní centrálou proti organizovanému zločinu loňského roku „odhalily a rozbily síť, kterou v České republice vytvářela ruská zpravodajská služba FSB, financována byla z Ruska a ruské ambasády v Praze a měla prostřednictvím sítě serverů útočit na cíle v Česku i na české zahraniční partnery“.

Kdo sleduje veřejné dění, nebude překvapen. Vždyť výroční zprávy BIS zas a znovu upozorňují na vzrůstající aktivitu agentů z Ruska (a ovšem také z Číny) na našem území. A je známo, že počet zaměstnanců ruského vyslanectví daleko přesahuje standard. Což asi bude mít nějaký důvod.

Přesto skeptikové mohou váhat a klást si otázku, co by zrovna u nás mohlo ruskou FSB zajímat? Třeba si ale vzpomenou, že ještě za předminulé vlády bylo docela mohutně hackersky napadeno Ministerstvo zahraničních věcí. Podle všeho právě z ruských zdrojů.

Kdy je můžeme zajímat

A jistě by se našlo pár dalších bodů na vysvětlenou: především ruská chuť oslabovat a rozrušovat jednotu Evropské unie. Která, navíc se stále rozšiřující, musí být Vladimiru Putinovi s jeho imperiálními sklony příslovečným trnem v oku.

Rusko tedy logicky bude mít tendence podporovat v Čechách ty, kdo by se, pokud by měli tu moc, pokoušeli republiku z EU vyvést. A přivést ji tudíž stejně tak logicky nazpět do sféry ruského vlivu. Moskva má také zájem stavět u nás nové bloky jaderných elektráren a – opět logicky – k tomu potřebuje leccos. Hlavně co nejvíc interních a citlivých informací.

A hodí se i ochotní nebo vcelku snadno koupitelní tuzemští spolupracovníci. Zkusit lovit se dá i ve vysokých patrech české politiky. Kde navíc mohou působit osoby podchycené ruskými rozvědčíky ještě před rokem 1989. Tedy vlastně sovětskými. A tak dále.

No, možná se ruští agenti u nás skutečně jen tak rutinně baví. Aby nevyšli ze cviku. A Kreml nijak zvlášť opravdu nezajímáme. Na to ale lze namítnout: jistěže v zásadě nezajímáme. Ale jen potud, dokud se nestaneme jakýmsi torpédem téměř všeho, co EU představuje a na čem stojí. Pak budeme pro Rusy naopak velmi zajímaví. To je nutno mít stále na zřeteli.

