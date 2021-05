Bitcoin a pokrytec Musk

Bojovat proti globálnímu oteplování je v kruzích mladých technooptimistů módní. Platit bitcoiny, tedy elektronickou kryptoměnou, je módní také. První ukazuje pokrokovost v otázkách ochrany přírody, druhé při využívání technologií. Jenže dohromady to nejde a pokrytecký přístup k tomu vám nesežerou všichni. A to ani když jste majitel firmy na super elektromobily, jako je miliardář Elon Musk. Komentář Praha 6:30 22. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Musk se v únoru zamiloval do bitcoinu, investoval do něj víc než miliardu dolarů. Oznámil také, že se za něj budou dát koupit jeho elektroauta Tesla.

Nedávno to ale změnil. Ohlásil, že za bitcoiny prodávat nebude. Zdůvodnil to obavami z toho, že takzvaná těžba bitcoinů – tedy jejich vytváření v počítačích – spotřebovává velké množství elektrické energie a má nepříznivý dopad na přírodu. Přesněji řečeno, má dopad přímo kolosální.

Těžba bitcoinů spotřebovala v roce 2019 tolik energie jako celý Egypt. Většina z této energie, odhaduje se, že tři čtvrtiny, přitom pochází ze spalování uhlí.

Často z elektráren, které nemají zrovna dokonalé filtry, například z těch v čínském Sin-ťiangu. Výsledkem jsou skleníkové plyny odpovídající například pěti procentům emisí celosvětové letecké dopravy v době před pandemií.

Musk dal zpátečku

A tím to nekončí. Spousta energie je třeba i pro placení bitcoiny. Jedna transakce je energeticky stejně náročná jako třeba 436 tisíc plateb kartou Visa s normální měnou. Dvě transakce vyprodukují tolik oxidu uhličitého jako let z Prahy do New Yorku.

Bitcoin je environmentální idiocie, napsal v únoru list Financial Times právě v reakci na Muskovy výroky a investice. Musk to podle expertů věděl.

Platba bitcoiny ale měla posílit jeho obraz technologického inovátora a zajistit Tesle další zákazníky. Jenže pak bitcoin začal ohrožovat image Tesly jako „zeleného“ podniku přátelského k přírodě. Dokonce to mohlo snížit šance firmy na nové zelené dotace ve Spojených státech.

Nepřímo to poškozovalo i hodnotu akcií Tesly, protože s investicí do bitcoinu se tyto akcie staly toxickými pro tak zvané etické investiční fondy ohánějící se ochranou přírody.

Prostě náklady na objetí s bitcoinem převýšily výnosy a Musk dal zpátečku. Možná by nebylo špatné, kdyby dal zpátečku celosvětově i bitcoin. Výrazně by to totiž pomohlo životnímu prostředí a boji s klimatickou změnou.

Autor je komentátor Lidových novin