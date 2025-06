Bitcoinová kauza Pavla Blažka ničí volební šance Spolu

Rezignace ministra spravedlnosti Pavla Blažka kvůli bitcoinové kauze byla na zdejší poměry velmi rychlá. Všemi obvyklými fázemi od suverénní bagatelizace, přes ublíženost, až k pochopení, že situace je neudržitelná, prošel dnes už bývalý člen vlády Petra Fialy během dvou dní. Komentář Praha 16:30 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S jistotou se dá říci, že kauza vážně, ba fatálně, poškodí jak vládu a koalici Spolu, tak i premiéra a předsedu ODS Petra Fialu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

A právě rychlost, s jakou kauza Blažka „odpálila“, ukazuje, jak destruktivní potenciál má a že zdaleka není vyčerpán. S jistotou se dá říci, že vážně, ba fatálně, poškodí jak vládu a koalici Spolu, tak i premiéra a předsedu ODS Petra Fialu, který nad Blažkem držel ochrannou ruku.

Postupně: Kauzy samozřejmě využije ve volební kampani opozice. Andrej Babiš, který dosud se znepokojením sledoval mírný, leč setrvalý pokles preferencí hnutí ANO a mírné, leč setrvalé posilování koalice Spolu, dostal v podobě Blažkovy kauzy dárek, o kterém se mu snad nemohlo snít, ani když náhodou spal.

Může teď v kampani říkat, že koalice Spolu spolupracuje na praní peněz s drogovou mafií. A vzhledem k tomu, že Pavel Blažek přijal pro ministerstvo spravedlnosti miliardový dar od odsouzeného organizátora darknetového drogového tržiště, to voličům ani nebude připadat jako obvinění přitažené za vlasy.

Když navíc šikovně spojí případ s podivnou kampeličkou, ve které měl peníze Petr Fiala, může se mu povést vykreslit obrázek Spolu málem jako koalice organizovaného zločinu. Realitě to sice neodpovídá ani náhodou, ale v kampani to bezpochyby rezonovat bude.

Tím samozřejmě není řečeno, že by voliči koalice Spolu začali pod vlivem Blažkovy bitcoinové kauzy houfně přecházet na stranu Andreje Babiše. Na to je jejich antipatie k autoritářskému populistovi příliš velká. Ovšem mohou se obrátit k jiným stranám původní pětikoalice, ke Starostům a Pirátům.

Zejména ti druzí nebudou váhat a kauzu využijí v kampani s podobnou razancí jako Andrej Babiš. Ještě větší problém ale spočívá v tom, že řada lidí, kteří by volili koalici Spolu, může ve dny voleb znechuceně zůstat doma a představy Petra Fialy o dalších čtyřech letech ve Strakově akademii tím definitivně pohřbít.

Pro Petra Fialu je situace o to horší, že Pavel Blažek byl jeho nejbližší spojenec v ODS. V roce 2014 z něj v podstatě udělat předsedu strany a Fiala potom přehlížel všechny jeho karamboly, od brněnské bytové kauzy po podivnou schůzku se Zemanovým poradcem Martinem Nejedlým.

I v současné bitcoinové lapálii Fiala původně říkal, že mu Blažkovo vysvětlení, které žádným vysvětlením nebylo, stačí. Vzhledem k tomu, jak Pavel Blažek poškodil ODS, nemůžou se nyní uvnitř strany nezvednout hlasy i proti Petru Fialovi. A v případě volebního neúspěchu, jehož pravděpodobnost nyní hraničí s jistotou, to bude další argument pro jeho odstavení z čela strany.

Následky případu jsou zkrátka tak jednoznačně devastující, že je otázkou, jak je možné, že si Pavel Blažek, coby hyperzkušený politik a jeden z nejinteligentnějších členů vlády, neuvědomil, co může přijetím daru od globálního drogového dealera způsobit.

Domníval se, že bude za hrdinu, který rozpočtově krvácejícímu státu zajistil miliardu navíc? Myslel si, že dohromady o nic nejde, protože podstatná na jeho práci je reforma trestního práva, za kterou ho mimochodem chválila i opozice? Domníval se, že jeho pozice je tak pevná, že se mu nemůže nic stát, maximálně že si vyslouží od premiéra další žlutou kartu? Nebo mu to všechno prostě z nějakých důvodů stálo za to? Nevíme.

Co ale víme, je to, že kauza rezignací Pavla Blažka nekončí. Jsou nejasnosti kolem průběhu celé operace s bitcoinovým darem, kolem objemu peněz, které v kauze figurují (nyní to vypadá, že nešlo o tři miliardy, ale hned o 12 miliard korun), kolem způsobu, jakým Pavel Blažek všechno vysvětloval.

Normálně to bývá tak, že rezignace politika namočeného v podivnostech je katarzí, po které už může být jenom líp. Tentokrát je to přesně naopak. Pro vládu, pro koalici Spolu, pro ODS, pro Petra Fialu a vzhledem k tomu, že případ vyšetřuje policie i pro Pavla Blažka samotného, může být jenom hůř.

Autor je komentátor Hospodářských novin