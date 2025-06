Na konci května ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že z darovaných bitcoinů utržilo bezmála miliardu korun. V té chvíli jsme se ponořili do informačního chaosu, ve kterém se míhají různé detaily, ale ne to podstatné – proč vůbec drogový boss chtěl státu tak velký dar dát a kdo co v příběhu sehrál za roli. Po půl měsíci kauzy se začíná vše vyjasňovat. Komentář Praha 16:30 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ani sám Pavel Blažek nikdy nevěřil původní verzi o daru Jiřikovského jako formě pokání | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dnes už bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) přišel s tezí, že to byla forma pokání Tomáše Jiřikovského za předchozí provozování nelegálních tržišť, kde se za bitcoiny prodávaly drogy, zbraně či identity a kde následně i ukradl bitcoiny klientů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 David Klimeš: Bitcoinová kauza začíná dávat smysl

Této verzi snad nikdo nikdy nevěřil, a to včetně samotného Blažka, který si však musel nasadit tuto masku hloupoučkého důvěřivce, aby nějak odůvodnil předchozí nepřijatelné chování a neinformování příslušných orgánů i vlády.

Teze o pokání se uzavřela tím, že Jiřikovský nejspíše uprchl ze země a porůznu po světě se snaží směňovat své bohatství. Pokud tedy za darem státu nebylo pohnuté svědomí hříšníka, tak co tedy?

Bývalý vyšetřovatel: Kauza bitcoinů bude v učebnicích kriminalistiky. Policie mohla techniku vydat záměrně Číst článek

Český stát jako alibi

Z pátrání investigativních novinářů Deníku N, Seznam Zpráv, České televize či Českého rozhlasu se nám začíná skládat celkem jasný obrázek. Jiřikovský roky bojoval za to, aby mu soudy vrátily elektroniku, na které měl bitcoinové peněženky. Hra na to, že na hesla ke svému majetku zapomněl a elektronika je tedy prakticky bezcenná, mu vyšla a soudy mu majetek nakonec překvapivě vydaly.

To však nebylo jediné, co potřeboval. Historie bitcoinů je dobře dohledatelná a jakmile by se je pokusil někde směnit například za koruny či dolary, s velkou pravděpodobností by obchod směnárny zarazily a ptaly by se po původu peněz, případně uvědomily státní orgány.

Komu zůstane Černý Petr? ‚Tady jde o život.‘ Expert nastiňuje, co se může dít s bitcoiny z darknetu Číst článek

Jiřikovský při nedostatku lepších možností vsadil na to, že mu český stát pomůže bitcoiny „nabílit“ a třeba tak najde někde po světě směnárnu, kterou přesvědčí k větší směně.

Nyní už víme, jakou cestu zvolil. Ještě když soudům tvrdil, že už přístupy k naditým bitcoinovým peněženkám nemá, angažoval právníka Kárima Titze, aby začal okolo svého známého Pavla Blažka lobbovat za značný dar pro stát.

Ten svou úlohu v tomto provázaném brněnském gangu splnil na jedničku – nejen že Blažek se rozhodl dar přijmout, ale především neinformoval o zpřístupnění bitcoinových peněženek se značným jměním ani Finanční analytický úřad, ani soud, ani státní zástupce.

5:31 Chceme do 14 dnů vědět, jak se kauza s bitcoiny odehrála. ODS to musí vysvětlit všem, volá Farský Číst článek

Jiřikovský tak má nyní v ruce dva cenné trumfy. Jednak má darovací smlouvu se státem, kterou se už pokoušel prokazovat ve směnárnách. Zároveň stát přijal bitcoiny z ještě mnohem horšího tržiště, než za jaké byl odsouzen. V Česku s tím nepochodí, není ale vyloučeno, že někde v Asii možná ano. Vždyť jak by mohly být špinavé peníze, které bere i stát Evropské unie?

Drama z banánové republiky pokračuje

Příběh je to neuvěřitelný a rozhodně nejsme u jeho konce. Pavel Blažek nedávno získal ocenění za novelizaci trestního zákoníku, ale je dost dobře možné, že se s ním i brzo osobně potká, konkrétně s paragrafy 216 a 217 o legalizaci výnosů z trestné činnosti a legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

3:29 Občanští demokraté umetají Babišovi cestu k větší moci Číst článek

O kauze byl oficiálně informován i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a neoficiálně premiér Petr Fiala (ODS), ale ti se k vyvození své odpovědnosti nechystají a raději vymýšlí různé zastírací manévry.

V neposlední řadě tu máme naštvané kupce bitcoinů od státu, kteří nyní nemohou disponovat se svým majetkem, který v dobré víře od státu koupili. A někde po světě nám běhá Jiřikovský a prokazuje se glejtem od českého ministerstva spravedlnosti.

V bitcoinové kauze tak pomalu začínáme chápat motivace všech aktérů. Rozhodně si ale nemysleme, že jsme u konce příběhu z banánové republiky, ten teprve začíná.

Autor je publicista