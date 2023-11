Nepovedený Black Friday. Proč najednou vadí, že neutrácíme

Říká se tomu anglicky Black Friday, česky to znamená Černý pátek, a myslí se tím výprodeje staršího zboží před nástupem vánoční sezóny. Protože jde o marketingovou akci, tak u ní nesmějí chybět superlativy. A jaký by to byl marketing, kdybychom se záhy nedozvěděli, že tržby obchodníků byly v tom letošním Black Friday opravdu rekordní. Komentář Praha 16:17 29. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Black Friday, Praha, Tesco | Foto: Filip Jandourek

Letos ovšem žádné takové zprávy nepřišly, pokud nepočítáme situaci ve Spojených státech a omezíme se na Česko a okolí.

Je dost možné, že Češi prostě na anglosaskou reklamní kampaň nenaskočí, i když jí byla plná televize, ovšem listopad se už tradičně stal měsícem, kdy se nakupuje většina vánočních dárků. A letos jsme se zatím od obchodníků dočkali jenom povzdechů, že lidé bez slev už opravdu nic nekoupí a že se tedy dva roky klesající tržby v maloobchodu nemají šanci zotavit.

O tom, že domácnosti začnou utrácet, pochybují i experti z Českého statistického úřadu, kteří každý měsíc zkoumají, jakou náladu mají spotřebitelé. V listopadu vyšlo, že nálada je na 90 procentech průměru uplynulých desetiletí, tedy pod bodem mrazu, dalo by se říci jednoduše.

Probuzení během jara?

Stejné to je už od března 2022, loni po příchodu dvouciferné inflace byla nálada ještě o něco horší, ovšem poté, co se zdražování vrátilo pod deset procent, se zlepšila jen málo. Jak by tedy vůbec někdo mohl čekat, že se rozhodneme pro bohaté Vánoce.

Přesto experti a analytici nad špatnou náladou spotřebitelů průběžně uvažují a spekulují. Zřejmě si uvědomili, jak je pro ekonomiku důležitý každý prostý občan, tedy spotřebitel. Může se vyrábět, stavět, exportovat, pokud ovšem lidé nechtějí nakupovat, s ekonomikou to jde z kopce.

Škoda, že si to kapitáni zdejší ekonomiky neuvědomili dříve a že připustili, aby se po odchodu pandemie začalo zdražovat běžné spotřební zboží, k tomu se přidal krach na trzích s energiemi, dražší úvěry a ještě se lidé od vlády dozvěděli, že žijí nad poměry. Logicky se proti tomu vzbouřili a nechali výrobce i obchodníky, ať si bez nich poradí sami.

Tím ovšem roztočili spirálu nespokojenosti. Když dnes člověk vidí reklamy a slyší rozčilené výroky obchodníků či obecně ekonomů, tak má přirozený pocit, že něčím selhal, protože nenakupuje, navíc nekupuje právě ten výrobek, který v obchodě potřebují prodat. Takovým křikem ovšem může být jedině odrazen od návštěvy dotyčných obchodů. Také z toho důvodu se lidé raději vypraví nakupovat za hranice, i když po pravdě řečeno, o tolik levnější zboží tam zase není.

Otázkou dne se proto stává, jak obměkčit zákazníka, aby přišel znovu nakupovat. Zlomit ho hlučným marketingem typu Black Friday nedává v této situaci smysl, na to je situace příliš zamotaná.

Určitý návod nabízejí už zmiňované průzkumy statistického úřadu. Bylo to přesně před deseti lety, když měli zdejší spotřebitelé po finanční krizi stejně špatnou náladu. Nastala v březnu 2012, v následujícím roce se to trochu zlepšilo a dlouho očekávaného obratu se obchodníci dočkali v březnu 2014. Jinými slovy, probuzení z dlouhého zimního spánku může přijít také během nadcházejícího jara.

Přitom nemá cenu zákazníky nutit k nákupům agresivní kampaní. Lepší metodou je nade vší pochybnost na očekávaném zlepšení nálady spolupracovat, připomínat lidem, že život je vlastně dobrá věc a že je jenom správně, když člověk hodí strach za hlavu, uvolní se a zmíněný život chce zpříjemnit blízkým. Jaký obchod přitom navštíví, to je teď i z pohledu reklamních agentur vedlejší otázka.

