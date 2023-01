Bratranec zakladatelky Black Lives Matter byl zavražděn policií. Co se můžeme od hnutí naučit my?

Záznamy z kamer policistů ukazují, jak má zjevně vyděšený 31letý učitel angličtiny Keenan Anderson, obavy z policistů, kteří se ho pokoušeli zadržet po dopravní nehodě. V průběhu zásahu Anderson opakovaně zmínil, že se ho police bude snažit zabít jako George Floyda, chtěl aby celý zásah mohli sledovat kolemjdoucí. Následně se pokusil o útěk.

Záznamy z kamer policistů ukazují, že Anderson ležel na zemi, jeden policista měl loket na jeho krku a druhý ho zhruba třicet vteřin bez přestávky paralyzoval teaserem. Během toho Anderson opakoval: „Prosím pomozte mi.” O pár hodin později zemřel v nemocnici na zástavu srdce.

Otázkou, kterou vznesla Patrise Cullors, je především to, proč policisté vůbec začali řidiče omezovat na svobodě, místo toho, aby mu po nehodě nabídli pomoc. Data přitom ukazují, že zhruba 10 % policejních vražd v USA ročně začíná právě dopravní nehodou a že každý třetí zabitý před použitím smrtící síly utíkal.

Podle nedávné analýzy byl loňský rok nejsmrtelnějším rokem policejního násilí od roku 2013, kdy odborníci začali vraždy v celé zemi sledovat. Celkem policie ve Spojených státech zabila loni na 1176 lidí, tedy okolo 100 osob měsíčně. USA tak patří do první desítky zemí s největším počtem lidí zabitých policisty na světě.

Je tedy hnutí Black Lives Matter, které se od roku 2013 snaží na tyto problémy upozorňovat, zatím neúspěšné? Pokud se podíváme na data a vidíme, že počet vražd naopak stoupá, nabízí se odpověď, že ano. Důležité kroky k eliminaci násilí se ale staly.

Zaprvé jsou Američanům i celému světu dostupnější data a záznamy z policejních zásahů. Bez nich bychom se o úmrtí Andersona nebo například George Floyda možná vůbec nedozvěděli.

Podařilo se také prosadit policejní tréninky, které mají odstraňovat rasový bias, jenž vede k nerovnému zacházení na základě barvy kůže. Policisté díky reformám méně používají střelné zbraně.

Jejich nahrazení teasery však není bez výhrady pozitivní. Zásah může mít i tak fatální následky a ukázalo se, že je policie nadužívá. V letech 2000 - 2018 po zásahu teaserem zemřelo v USA na 1000 lidí. V České republice jsou paralyzéry klasifikovány jako střelná zbraň.

We must not look away. And we must not shrink from the need for justice for Keenan Anderson.



Police must never respond with such force to a potential mental health crisis. Resources and care are the answer.



Accountability must be transparent and swift.pic.twitter.com/6WQ4ZhkiBK