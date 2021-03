Pane ministře, nesu vám dopis od Babiše

Andrej Babiš (ANO) vnesl do české politické kultury mnoho nového. Nikdy jsme například neměli trestně stíhaného předsedu vlády, nikdy jsme neměli vládu závislou na hlasech komunistů. A nikdy jsme neměli trestně stíhaného předsedu vlády závislého na hlasech komunistů, který kabinet řídí podle příručky HR oddělení své vlastní firmy. Komentář Praha 19:28 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tři „vytýkací dopisy“, které Babiš v minulých dnech zaslal ministru zdravotnictví za ANO Janu Blatnému, jsou nedůstojný vtip. Ano, v zaměstnání a pracovním právu se taková věc běžně používá, ovšem je tu taková drobnost, které si předseda vlády nejspíš nestačil povšimnout.

Ministr Blatný není jeho zaměstnanec. Není vůbec zaměstnanec. Je to ústavní činitel, člen vlády.

Babiš ho samozřejmě může vyhodit, pokud je s ním nespokojen – a tentokrát by mu to asi prezident i moc rád dovolil, na rozdíl od nekonečné a nekonečně trapné tahanice o odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) v létě 2019.

Předseda vlády za svůj kabinet nese plnou odpovědnost. Pokud ministr Blatný padne v dubnu, jak se všeobecně očekává, bude to znovu jen Babišovo rozhodnutí – stejně jako výběr Blatného nástupce. A pokud můžeme už dopředu požádat, dokázal by se tentokrát premiér vyhnout obvyklým nedůstojným vytáčkám, že vlastně neví, jak se Blatný ve vládě ocitl, kdo ho doporučil a co tam dělal?

Nejlacinější trik

Andrej Babiš hraje už několik týdnů obtížnou partii s prezidentem Milošem Zemanem v tom nejodvážnějším stylu, jakého je schopen, známém též jako „kopat to od sebe“.

Prezident si Blatného pád velmi přál, protože ministr nebyl ochoten podepsat se pod experiment s ruskou vakcínou Sputnik V. Babiš svého muže zatím udržel a i prezidentův poradce Roman Prymula musel v neděli konstatovat, že čas na dovoz necertifikovaného Sputniku už zjevně vypršel.

Jak se budou blížit volby, bude mít Andrej Babiš tendenci maximálně rozmazávat všechno, co jsme zejména za poslední rok s ním zažili, a obracet pozornost voličů k probíhajícímu očkování – pokud samozřejmě půjde tak, jak si všichni přejeme. K tomu se samozřejmě hodí i nový ministr zdravotnictví jako symbol nového startu a naděje.

Pokud chce ale Babiš vyhodit Blatného s argumenty sepsanými v jakýchsi vytýkacích dopisech, je to ponižující nejen vůči Blatnému, který ovšem měl vědět, do čeho jde, ale především vůči veřejnosti, o níž si předseda ANO zjevně stále myslí, že mu skočí na jakýkoliv, i ten nejlacinější trik.

Což je Andreji Babišovi v téhle fázi nejspíš jedno – a upřímně řečeno mu ani nic jiného nezbývá.

Autor je komentátor serveru Seznam Zprávy