Blažek s Decroix nejlepšími píáristy opozice

Když sledujeme chování představitelů ODS v bitcoinové kauze, těžko se ubráníme dojmu, že se rozhodli inovovat úsloví, podle kterého nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Komentář Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek gratuluje Evě Decroix po jejím jmenování do funkce ministryně spravedlnosti

Blažek i Decroix místo toho, aby se chovali uměřeně a s respektem k orgánům činným v trestním řízení i sobě navzájem, dál přitahují k případu pozornost | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V jejich případě by znělo: Nikdy se nemůžeme chovat tak hloupě, abychom se vzápětí nezachovali ještě hloupěji. Dělají vše, aby dokázali nemožné. Tedy aby přesvědčili skalní voliče Spolu, kteří dosud na kauzu nereagovali, že by bylo rozumné volbu ještě zvážit. 

Přehrát

00:00 / 00:00

Petr Honzejk: Blažek s Decroix nejlepšími píáristy opozice

Když to vezmeme postupně. Eva Decroix, nástupkyně ministra Pavla Blažka, který měl báječný nápad, že si jménem ministerstva spravedlnosti vezme od odsouzeného zločince Tomáše Jiřikovského miliardu v bitcoinech pocházejících z trestné činnosti, totálně selhala.

Jejím jediným politickým úkolem bylo zajistit, aby se o bitcoinové kauze před volbami co nejméně mluvilo a ona dosáhla svými zmatenými kroky pravého opaku. 

Pořídila si koordinátora pro dohled nad řešením případu, který podle ní měl nejdříve vypracovat závěrečnou zprávu, pak neměl, pak zase měl a nakonec, poté co z ministerstva v půlce původního kontraktu zmizel, nevypracoval. Začala se hádat se státními zástupci, kteří případ vyšetřují. 

Neustále odkládala a dosud odkládá zveřejnění časové osy případu, čímž nahrála všemožným hlasitým spekulacím, jaká asi byla role ministra financí Zbyňka Stajnury, nejbližšího politického spojence premiéra Petra Fialy.

A ve finále odjela na dovolenou, což se dá hodnotit jako výsměch veřejnosti, kdyby to spíše nebyl projev zoufalství. Na desetibodové stupnici trapného chaosu dosáhl výkon Evy Decroix zhruba hodnoty 11,5. 

4:18

Kreml zakázal Rusům volat přes WhatsApp a Telegram

Číst článek

Letní ministryni ovšem hravě přebil její letitý předchůdce Pavel Blažek. Ten, poté co policie zadržela dárce Tomáše Jiřikovského, začal na síti X naznačovat, že celé přijetí daru byl vlastně geniální plán: „Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí  se současně, že darovací smlouva byla po téměř 10 letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní. Nebude-li odsouzen, předmět daru zůstane v majetku státu jakbysmet.“

To už není výsměch veřejnosti. To už je chechot.  

Unikát předvolebních kampaní

A to ale není všechno. Eva Decroix místo aby Blažkovi zavolala, ať toho nechá, vyjela po něm veřejně: „Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný, jak mrtvýmu zimník!“ 

Kromě toho, že tak v afektu nechtěně shrnula výsledky dosud nezveřejněného auditu celé kauzy, udělala náramnou radost opozici, která začala volat: „Už se perou, už se perou!“ A nezávislého pozorovatele motivovala k tomu, aby si došel pro popcorn. 

3:57

Nasazení federálních složek ve Washingtonu je past na demokraty

Číst článek

Oba, jak Pavel Blažek tak Eva Decroix se zkrátka chovají tak, jako by pro ODS nebyl dostatečný průšvih,  že se celý případ vyšetřuje pro podezření z legalizace z výnosů z trestné činnosti, tedy lidově řečeno praní špinavých peněz.

Což znamená, že na ráně je nejen dárce miliardy v bitcoinech, ale i příjemce, tedy ministerstvo spravedlnosti zosobněné exministrem Pavlem Blažkem, případně další politici, kteří podivnou transakci buď rovnou podpořili, nebo aspoň nezarazili. 

Blažek i Decroix místo toho, aby se chovali uměřeně a s respektem k orgánům činným v trestním řízení i sobě navzájem, dál přitahují k případu pozornost. A stávají se tak před volbami nejlepšími píáristy opozice. Což je i v dějinách českých předvolebních kampaní, které už pamatují lecjakou bizarnost, docela unikát.  

Autor je komentátor Hospodářských novin

Petr Honzejk Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme