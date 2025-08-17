Blažek s Decroix nejlepšími píáristy opozice
Když sledujeme chování představitelů ODS v bitcoinové kauze, těžko se ubráníme dojmu, že se rozhodli inovovat úsloví, podle kterého nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
V jejich případě by znělo: Nikdy se nemůžeme chovat tak hloupě, abychom se vzápětí nezachovali ještě hloupěji. Dělají vše, aby dokázali nemožné. Tedy aby přesvědčili skalní voliče Spolu, kteří dosud na kauzu nereagovali, že by bylo rozumné volbu ještě zvážit.
Když to vezmeme postupně. Eva Decroix, nástupkyně ministra Pavla Blažka, který měl báječný nápad, že si jménem ministerstva spravedlnosti vezme od odsouzeného zločince Tomáše Jiřikovského miliardu v bitcoinech pocházejících z trestné činnosti, totálně selhala.
Jejím jediným politickým úkolem bylo zajistit, aby se o bitcoinové kauze před volbami co nejméně mluvilo a ona dosáhla svými zmatenými kroky pravého opaku.
Pořídila si koordinátora pro dohled nad řešením případu, který podle ní měl nejdříve vypracovat závěrečnou zprávu, pak neměl, pak zase měl a nakonec, poté co z ministerstva v půlce původního kontraktu zmizel, nevypracoval. Začala se hádat se státními zástupci, kteří případ vyšetřují.
Neustále odkládala a dosud odkládá zveřejnění časové osy případu, čímž nahrála všemožným hlasitým spekulacím, jaká asi byla role ministra financí Zbyňka Stajnury, nejbližšího politického spojence premiéra Petra Fialy.
A ve finále odjela na dovolenou, což se dá hodnotit jako výsměch veřejnosti, kdyby to spíše nebyl projev zoufalství. Na desetibodové stupnici trapného chaosu dosáhl výkon Evy Decroix zhruba hodnoty 11,5.
Letní ministryni ovšem hravě přebil její letitý předchůdce Pavel Blažek. Ten, poté co policie zadržela dárce Tomáše Jiřikovského, začal na síti X naznačovat, že celé přijetí daru byl vlastně geniální plán: „Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí se současně, že darovací smlouva byla po téměř 10 letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní. Nebude-li odsouzen, předmět daru zůstane v majetku státu jakbysmet.“
To už není výsměch veřejnosti. To už je chechot.
Unikát předvolebních kampaní
A to ale není všechno. Eva Decroix místo aby Blažkovi zavolala, ať toho nechá, vyjela po něm veřejně: „Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný, jak mrtvýmu zimník!“
Kromě toho, že tak v afektu nechtěně shrnula výsledky dosud nezveřejněného auditu celé kauzy, udělala náramnou radost opozici, která začala volat: „Už se perou, už se perou!“ A nezávislého pozorovatele motivovala k tomu, aby si došel pro popcorn.
Oba, jak Pavel Blažek tak Eva Decroix se zkrátka chovají tak, jako by pro ODS nebyl dostatečný průšvih, že se celý případ vyšetřuje pro podezření z legalizace z výnosů z trestné činnosti, tedy lidově řečeno praní špinavých peněz.
Což znamená, že na ráně je nejen dárce miliardy v bitcoinech, ale i příjemce, tedy ministerstvo spravedlnosti zosobněné exministrem Pavlem Blažkem, případně další politici, kteří podivnou transakci buď rovnou podpořili, nebo aspoň nezarazili.
Blažek i Decroix místo toho, aby se chovali uměřeně a s respektem k orgánům činným v trestním řízení i sobě navzájem, dál přitahují k případu pozornost. A stávají se tak před volbami nejlepšími píáristy opozice. Což je i v dějinách českých předvolebních kampaní, které už pamatují lecjakou bizarnost, docela unikát.
Autor je komentátor Hospodářských novin
