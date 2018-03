Miloš Zeman se dočkal, Sobotka končí ve vysoké politice

Hnutí ANO bude vládnout se sociální demokracií. Signalizuje to rozhodnutí Bohuslava Sobotky rezignovat na poslanecký mandát a stáhnout se do politického ústraní. Tam se ho dlouhodobě a neúspěšně pokoušel odeslat prezident Miloš Zeman. Nemohl mu zapomenout, že patřil mezi ty sociální demokraty, kteří ho nepodpořili při neúspěšné prezidentské volbě v roce 2003. Komentář Praha 7:00 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD v květnu 2017 na Pražském hradě | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Miloš Zeman velmi nerad prohrává a neodpouští. Proto usilovně pracoval na Sobotkově politickém konci. Po sněmovních volbách v roce 2013 se ho spolu s některými vlivnými sociálními demokraty pokusil zbavit.

Střet s Babišem

Jejich utajovaná schůzka v Lánech byla prozrazena a svržení Sobotky se nezdařilo. Naopak ho prezident musel velmi nerad jmenovat premiérem koaliční vlády. V ní sedělo hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem.

V té době to sice tak nevypadalo, přesto šlo o počátek Sobotkova konce ve vysoké politice. Byť byla jeho vláda nemalou částí veřejnosti vnímána pozitivně, plusové body za to sbíral Andrej Babiš. Sobotka se snažil postoj voličů zvrátit. Pustil se do otevřeného boje s šéfem hnutí ANO. Přes dílčí úspěch v podobě Babišova odchodu z kabinetu nakonec prohrál.

Těsně před sněmovními volbami byl odsunut z role celostátního lídra, kterou převzal Lubomír Zaorálek. Drtivé prohře ve volbách to nezabránilo. Za hlavního viníka byl označován Sobotka. Z bývalého premiéra a předsedy ČSSD se stal řadový poslanec, který se nijak výrazně neprojevoval.

S jednou výjimkou. Dával veřejně najevo, že sociální demokracie by neměla opakovat chybu a vstoupit do vlády s Andrejem Babišem. Sobotkova rezignace na poslanecký mandát k 1. dubnu dokazuje, že jeho názor není většinový. Naopak se blíží dohoda o vzniku koalice hnutí ANO s ČSSD.

Sobotka se totiž v médiích vyjádřil, že jeho motivace k odchodu ze sněmovny je dlouhodobě známá a poslední týdny ho v tom více a více utvrzují. Zkrátka Sobotka nechce asistovat u vládní spolupráce s Andrejem Babišem.

Další jméno ze seznamu

Zároveň nechce komplikovat sociálním demokratům život. Proto už nebude poslancem a vedení ČSSD nebude muset vysvětlovat hnutí ANO, jakým způsobem hodlá zajistit jednotu uvnitř poslaneckého klubu směrem k podpoře vlády. Zároveň svojí rezignací dává Sobotka jasně najevo, že s dalším směřováním strany nesouhlasí a nechce mít s ním nic společného.

Miloš Zeman si tak ze seznamu zrádců může definitivně odškrtnout další jméno. Až následující měsíce ukáží, zda Sobotka skončí v klubu zhrzených předsedů, kteří se snažili aktivně ovlivňovat vývoj uvnitř sociální demokracie a tím jí poškozovali.

Vzhledem k tomu, že má blíž k Vladimíru Špidlovi než k Miloši Zemanovi či Jiřímu Paroubkovi, lze očekávat, že splní, co slíbil. Tedy, že nebude svým nástupcům okopávat kotníky.