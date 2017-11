Bojíš se radiace? Dej si pivo, radí ruské úřady

Co máte dělat, když čtete zprávy, že jste byl pravděpodobně zasažen radioaktivním spadem, aniž vám to někdo řekl? Jeden z návodů poskytl hlavní onkolog Čeljabinské oblasti na ruském Uralu, kde k znepokojení obyvatel došlo. Řekl doslova: „Kdo to nějak mimořádně prožívá, ať kouká na fotbal a pije pivo.“

