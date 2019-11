Vítězí v Bolívii demokracie?

Bolivijský prezident Evo Morales odstoupil ze své funkce, aby podle vlastních slov zabránil další eskalaci násilí mezi svými stoupenci a odpůrci. Levicí ovládané státy Latinské Ameriky mluví o puči. Opozice a pravicí ovládané státy o spravedlnosti a svobodě. Komentář Bolívie 15:35 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evo Morales oznamuje svou rezignaci | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zahraničním investorům se zvýšila šance na návrat do země, kde byla podstatná část majetku znárodněná. Spojené státy se možná mohou také do Bolívie vrátit.

Mezitím vzrostlo v zemi násilí, když ozbrojené bandy rádoby revolucionářů rabují a pořádají hony na dosavadní mocné. Mexiko přijímá bolivijské zástupce a oprávněně se obává vyslat svou armádu k zásahu. Připomnělo krvavou politickou historii regionu. V něm dlouhodobě probíhá zápas mezi levicí a pravicí ozbrojenou cestou.

Americké zásahy

Spojené státy americké ve 20. století podporovaly pravicové režimy, včetně vojenských diktatur tak krvavých, jako byla ta Pinochetova v Chile. Washington Pinochetovi pomohl k moci a puči prostřednictvím finanční podpory opozice, financování demonstrací, stávek a blokády silnic vlastníky nákladních vozidel.

Pokusil se uplatit zákonodárce, pomohl armádě chopit se moci. Vše na přímý rozkaz bývalého prezidenta Richarda Nixona. Nebyla to první ani poslední akce, do které se stratégové Spojených států amerických v Latinské Americe pustili. Podobně postupovali i vůči Kubě ovládané Fidelem Castrem i v jiných částech světa.

V Evropě to byla například instalace vojenské junty v Řecku. Proti činnosti své země tehdy protestoval velvyslanec Spojených států amerických slovy, že je to znásilnění demokracie. Místní rezident CIA mu odpověděl, že není možné znásilnit lehkou děvu.

Vše se dělo v rámci zápasu se Sovětským svazem, který podporoval své spojence stejně nevybíravě. Sovětský svaz už není, nahradilo ho Rusko. Pokračuje v souboji stejně, jako jeho rival Spojené státy americké.

Probíhá puč?

Je pravda, že Morales se v Bolívii držel u moci zuby nehty a prodlužoval si pomocí všelidového hlasování i změn ústavy funkční období. Pokaždé byl ale zvolený lidem. I naposledy vyhrál. Spojené státy, Evropská unie a Organizace amerických států vyzvaly pouze ke konání druhého kola volby, důkaz o podvodu nepředložily.

Morales už při svém nástupu do funkce nepotěšil mnoho mocných a bohatých lidí. Pozvedl z chudoby řadu obyvatel své země. Investoval do vzdělávání i zdravotnictví. Zachutnala mu moc. Nyní odstoupil poté, co se proti němu vzbouřila část ozbrojených složek.

Hodnotit ale momentální vývoj jako vítězství demokracie by bylo stejně ošemetné, jako tvrdit zcela jistě, že v Bolívii probíhá puč. Sympatizanti pravice i levice, stejně jako všichni ostatní, budou muset počkat na další důkazy.

