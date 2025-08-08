Boom spirituální ekonomiky
Od pandemie covidu následované drahotou a válkami se svět potácí v nejistotě. Staré pořádky se hroutí včetně kdysi velkých náboženství a nové poměry mnohým spíše nahánějí strach. Lidé hledají úlevu, kde se dá. Třeba v ezoterice a různých spirituálních směrech. Stává se z toho reálná větev byznysu. Podle výzkumné agentury Cognitive Market Research dosáhl globální trh spirituálních služeb letos hodnoty 400 miliard dolarů.
Ezoterický či spirituální byznys má řadu podob. Ta asi nejméně neobvyklá zasahuje do oblasti cestovního ruchu. Sem patří cesty na nábožensky či spirituálně významná místa, takzvané retreaty, tedy pobyty v ústraní s meditacemi, ajurvédou, duchovními semináři či přírodním léčením.
Co se týče destinací, vyniká v tom Indie, která stahuje majoritu duchovních cestovatelů. Stát Madhjapradéš si z toho udělal dokonce oficiální strategii, chce se stát centrem spirituálního turismu a ajurvédy, tedy tradiční indické zdravovědy, a přeměnit region na globální spirituálně-wellnessovou destinaci.
Kromě Indie jsou oblíbeným cílem duchovních turistů také latinskoamerické destinace jako Kostarika či Kolumbie, kde zase lidé hledají duchovní odkaz předkolumbovských civilizací.
Na Britských ostrovech kvete zájem o tradice a přírodní spiritualitu starých Keltů a Germánů.
Pozadu v tomto netradičním byznyse nezůstává ani Čína. Může za to prý generace Z, tedy dvacátníci, kteří se nejistotě ve světě začali bránit zvýšeným zájmem o věštěbné techniky, služby a pomůcky, jako je tarot, magické krystaly, numerologie či tradice feng šuej.
‚Náboženství, které tematizuje přírodu, bude v kurzu.‘ Moderní pohanství u nás sílí ‚raketovou‘ rychlostí
Číst článek
Staré se potkává s novým, a tak v metropolích jako Peking či Šanghaj vznikají moderní věštecké bary, kde se tyto služby nabízejí. Čína má pro tento druh byznysu vlastní výraz, xuanxue (šuen šuej), a příspěvky na sociálních sítích s tímto hashtagem přitahují miliardovou pozornost.
Podle konzultačních firem spirituální byznys v Číně přesahuje 60 miliard dolarů za rok a poroste dál 16procentním tempem.
Do obnovené touhy po spiritualitě promluvila také vyspělá technologie a umělá inteligence. Přináší aplikace a zařízení, umožňující virtuální rituály, věštění, lunární kalendáře, výklady snů či poradenství asistované AI.
Umělá inteligence takto třeba masivně oživila zájem o astrologii, protože zjednodušila čtení a vyhodnocování astrodat a AI aplikace nabízejí služby vyškolených astrologů. I tento boom táhnou hlavně mladí lidé.
Do této kategorie wellness-tech patří meditační aplikace, poutě na svatá či duchovně významná místa ve virtuální realitě, nábožensky či esotericky zaměřené sociální sítě.
Poradenské firmy se shodují, že spirituální byznys jako celek citelně poroste i dále, minimálně o sedm procent ročně, což je o dost rychleji než výkon běžné ekonomiky nebo očekávaná inflace.
Není se moc čemu divit. Podle psychologů totiž staré věštecké techniky jako astrologie či tarot vnášejí do turbulentního a nepředvídatelného světa pocit řádu i kontroly nad událostmi, což může být velmi uklidňující.
Asi je jedno, že to je jen zdání. Zvlášť když není moc po čem jiném sáhnout.
Autorka řídí byznysový web Newstream.cz
