Po rezignaci ministra financí se Britové ptají, kdo jim vlastně nyní vládne

Před polednem už bylo jasné, že tak Johnson postupuje. Vyhodil například dřívější kandidátku na premiérku a ministryni pro podnikání Andreu Leadsomovou, dřívější neúspěšnou ministryni pro Severní Irsko a nyní životního prostředí Villiersovou či ministryni stavebnictví McVeyovou.

Zároveň ovšem byli odsunuti i autor obnovení severoirského shromáždění a oblíbený ministr Julian Smith a stejně pracovitý generální prokurátor Geoffrey Cox, často pro premiéra tahající kaštany z ohně, oba dva prý jen vlažní johnsonovci. Byla „odejita“ i ministryně kultury baronka Morganová, prý stejně často podezřele „svéhlavá“.

Místo nich byli na ministerstva povoláni Borisovi stoupenci jako Alok Sharma, nahradil Leadsomovou, dále bojem s bývalou premiérkou Mayovou zocelený expředseda konzervativců Brandon Lewis, za Smitha, a George Eustice, místo Villiersové.

Nezvolený hlavní poradce

Dosavadní ministr pro brexit Stephen Barclay je nyní státním tajemníkem na financích a bývalá vůdkyně brexitářů ERG Suella Bravermanová povýšila na generální prokurátorku a má prý „zreformovat neposlušnou soudcovskou kliku“, odvažující se ohrožovat premiéra.

Předpovědi expertům vycházely, pak ale do premiérského sídla zvesela vstoupil Borisův kamarád, ministr financí Sajíd Javíd, pracující na státním rozpočtu stanoveném na 11. března – a kupodivu přes hodinu nevycházel. A pak přišla „bomba“ – Javíd ohlásil rezignaci.

Co se stalo, vyčteme už z textu prohlášení. Ano, Javíd bude premiéra podporovat z poslaneckých lavic, ale doporučuje mu zajistit si, aby měl kolem sebe jasně a nezávisle radící kolegy tak jak on. A že „je důležité být jako vůdci obklopeni týmy zrcadlícími charakter a integritu, se kterými bys chtěl být spojován. Radím Ti, zajisti ministerstvu financí, aby udrželo maximum důvěryhodnosti“, napsal a dodal, že doufá, že jeho státní úředníci sehrají hlavní roli ohledně budoucnosti země.

Novinářům pak Javíd na otázku, jestli se cítil podražen hlavním Johnsonovým poradcem Dominikem Cummingsem, otevřeně řekl: „Podmínky vyžadované pro setrvání byly, abych vyměnil všechny své politické poradce. Nevěřím, že nějaký ministr s osobní integritou by takové podmínky přijal, a tak bylo nejlépe odejít.“ Ano, Cummings chtěl prý vše kontrolovat.

Johnson ihned jmenoval ministrem Javídova státního tajemníka, 39letého Rishiho Sunaka, který prý hodlá podle expertů podpořit premiérovu populistickou politiku velkých investic, zvláště na severu, a to i za cenu zadlužování země, možného odkladu rozpočtu a zdržení jednání s Unií. Mnozí se však nyní ptají, jestli Britům vládne premiér Johnson, nebo jeho „autoritářský“, nezvolený hlavní poradce Cummings. A to by se mohlo premiérovi jednou vymstít.

