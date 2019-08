Johnsonovi nejde o dohodu s EU, chce volební úspěch

S nástupem Borise Johnsona do čela Konzervativní strany a britské vlády se znovu naplno rozeběhly debaty o brexitu. Aktuální termín vystoupení Británie vyprší 31. října a nový ostrovní premiér ujišťuje, že Spojené království poslední říjnový den odejde z Evropské unie bez ohledu na cokoli. S dohodou i bez ní. Komentář Londýn 8:39 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson v Birminghamu | Foto: Geoff Pugh | Zdroj: ČTK/AP

První kroky Johnsona v úřadě a jeho ministrů přitom ukazují, že novému konzervativnímu kabinetu – navzdory mnoha prohlášením – o smlouvu s unií nejde. Minimálně ne v první řadě.

Rozhodně mu nejde o stávající dohodu, která je už přes půl roku zaseknutá v britském parlamentu. Od dokumentu vyjednaného předchozí vládou Theresy Mayové dává nová londýnská garnitura ruce pryč, ačkoli se většina klíčových členů Johnsonova kabinetu na jeho vzniku nějakým způsobem podílela.

Pokud se má Británie s Evropskou unií rozejít na základě dohodnutých pravidel, trvá Londýn na tom, že v nich primárně nesmí být pojistka proti obnovení fyzické hranice na Irském ostrově. Tedy bod, který je alfou a omegou pro evropskou sedmadvacítku a rudým hadrem pro většinu britských politiků.

Zájmy země na druhém místě

Novopečený premiér Johnson a jeho šéf diplomacie Dominic Raab už do Bruselu vzkázali, že jednání se zástupci unie přicházejí v úvahu až poté, co evropská strana změní svůj dosavadní přístup k brexitu a přestane trvat na současné podobě rozvodové smlouvy.

Vzhledem k očekávatelné odmítavé odpovědi to mohlo působit jako projev přehnaného sebevědomí nebo naivity nových pánů Downing Street. Ve skutečnosti to nebylo ani jedno, ani druhé.

Většina britských komentátorů vidí za kroky nového kabinetu přípravu na předčasné volby někdy na podzim. Ty by měly konzervativcům zajistit stabilní většinu v parlamentu, kterou momentálně nemají.

Tyto úvahy podporuje skutečnost, že nová vláda slibuje miliardy na všechny strany, aniž by bylo jasné, odkud tyto peníze vezme. A premiér vypouští do éteru fráze o zářné budoucnosti Británie, ovšem bez detailních plánů, jak toho dosáhnout.

Nápadně to připomíná dnes už legendární červený autobus s nápisem 350 milionů liber týdně, který stoupencům odchodu z unie pomohl vyhrát referendum v roce 2016. Asi ne náhodou byl mozkem kampaně Vote Leave stejný člověk, který je dnes hlavní poradcem britského premiéra.

K úspěchu v očekávaných předčasných volbách ale Boris Johnson potřebuje ještě jednu věc. Samotný brexit, na jehož dotažení všechno vsadil a jehož slib ho vynesl do současné pozice.

Premiérův nekompromisní přístup k britskému vystoupení z evropského bloku má zjevně za cíl sjednotit všechny zastánce ukončení členství do konzervativního tábora. Především tam potřebuje vrátit ty, kteří mezitím přešli ke straně Nigela Farage a ve velkém ji podpořili v květnových eurovolbách.

Logika je prostá: čím víc bude Johnson tlačit na tvrdý brexit, tím víc přívrženců odchodu získá a tím větší šanci má v potenciálních volbách uspět. Hlasy stoupenců setrvání v unii se totiž rozmělní mezi labouristy, liberální demokraty a další uskupení.

Boris Johnson proto nemá důvod hnát se do jednání s unií, natož do souhlasu se současnou dohodou. Nic by mu to nepřineslo. A zájmy země jsou u většiny britských politiků až na druhém místě, jak ukázaly dosavadní ostrovní debaty okolo brexitu.

Pokud Johnson hrozbami rozchodu natvrdo donutí evropskou stranu k ústupkům a k hození Irů přes palubu, získá mu to doma obrovský kredit a podporu.

Pokud unie zůstane nadále jednotná a neoblomná, může premiér naopak hodit vinu za divoký brexit s nepředvídatelnými důsledky na Brusel. I z české reality moc dobře víme, kolik politických bodů takové obviňování Bruselu může přinést.

Autor je analytik Českého rozhlasu