Lež jak věž na fotografii

Nikdo mě nemusí přesvědčovat, že fotografie dovede být prolhanější než slovo. Tedy přesněji, samotné slovo nemůže být prolhané. Lež vzniká jen v souvislostech. Je to soud nad něčím nebo nad někým. Trvá to nějakou dobu, než sestavíme slova tak, aby vytvořila přesvědčivou lež. Komentář Praha 10:35 28. srpna 2019

Stačí ale jenom zlomek vteřiny, aby vznikla fotografie. Souvislosti do ní v dalším kroku vkládá ten, kdo se na ni dívá. V našem prostoru máme slavnou fotografii prezidenta Zemana s holí. Ano, mám na mysli scénu s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Johnson si během schůzky s Macronem opřel nohu o stůl, vtípkem málem zastínil obsah jednání Číst článek

Záleží na zlomyslnosti interpretově, jakou souvislost do fotografie vloží. Ten méně zlomyslný řekne, že Zeman Sobotkovi hrozil, ten zlomyslnější řekne, že ho zpráskal. Pravda je taková, že prezident upozornil premiéra, kde stojí mikrofon, a hole použil jako ukazovátka.

V uplynulém týdnu vyvolala oživení v sále také jedna bombastická fotografie. Britský premiér Boris Johnson sedí rozvalený na židli a opírá nohu o stůl. Z druhé strany sedí francouzský prezident Emmanuel Macron.

Co je za fotkou?

Hned se vyrojily komentáře a analýzy. Ukázka přezíravosti a hulvátství, ze strany Johnsona, samozřejmě. Je to alfa samec, který opanoval vyjednávací prostor. Těmito vzletnými slovy je vyjádřeno totéž.

Pravda je ovšem mnohem prostší. Podobně jako ta o hůlce a premiérovi. Oba dva, Macron i Johnson, v přátelské uvolněné atmosféře čekali, až budou pózovat fotografům. Macron poukázal na stolek a prohodil, že by mohl sloužit jako podnožka pod nohu. Což Johnson vyzkoušel.

Noha se dotkla hrany stolku na méně než vteřinu. Jenže to méně než vteřinu bohatě stačí na to, aby vznikla fotka. A je to tady, hulvát z Londýna, britský Trump se chová nehorázně, provokace, urážka, prostě skandál.

Co s tím? Nic. Doba už je taková. Žádá si zjednodušující symboly. Nejdřív musí být nějaká konstrukce. V daném případě je to arogant z Londýna, hulvát a alfasamec. Tohle můžeme o absolventu Etonu a Oxfordu vykládat celé dny, jenže pak stačí zlomek vteřiny a vznikne obrazové vyjádření té myšlenky.

Myšlenky, která je sama o sobě čistá lež jako věž. Víte, já se fotografií zabývám celý život, praktikuju ji a také o ní píšu. Upřímně ji miluju. Ale protože ji znám moc dobře, vím, že dokáže pořádně lhát. Dejte si na ni pozor. Nekoukejte jen na to, co je vyfoceno, ale co je za tou fotkou, proč vznikla a kdo a jak ji interpretuje. Není to zas tak těžké to prokouknout.