Koronavirus tlačí Johnsona politicky i ekonomicky stále více do kouta

Koronavirus zjevně tlačí britského premiéra politicky i ekonomicky stále více do kouta. Boris Johnson předstoupil před poplašené Brity v přímém televizním a rozhlasovém přenosu spolu se dvěma zdravotnickými experty, kteří měli podpořit jeho strategii boje s chorobou – nyní už čítající 120 případů onemocnění. Experti však jen zopakovali různé pravděpodobnosti vývoje epidemie a ponechali politická rozhodnutí na něm a jeho vládě. Komentář Praha 15:17 7. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson | Foto: Frank Augstein | Zdroj: ČTK/AP

Vzhledem k dopadům na občany i ekonomiku země před blížícím se ohlášením nového rozpočtu za neveselé hospodářské situace bude nutná moudrost a uvážlivost.

Pokud by totiž byly v zájmu nešíření epidemie omezeny pohyb, práce a aktivity obyvatelstva, zaplatila by za to těžce ekonomika a nezbylo by peněz na vyvážení těchto zásahů, a už vůbec ne na slíbené populistické kroky „odměňující“ občany za volby i brexit, na který jen státní instituce už vydaly 4,5 miliardy liber.

Navíc, po prvním kole vyjednávání o budoucích vztazích s Unií její hlavní vyjednávač Barnier potvrdil, že týmy „čelí závažným a obtížným neshodám, které mohou dohodu o brexitu potopit“. A nejistoty podniků se ještě zvětšují, jak uplývá čas do ukončení faktického členství koncem roku a britský vyjednávač Fox horuje nacionalisticky pro tvrdý brexit.

Přízeň médií

Za „normální“ situace by se odpovědné vyvážení boje s epidemií a nutných omezení dalo spíše očekávat od zkušených státníků, a ne od nové vlády a nového premiéra, který má navíc tendence ke generalizování a bagatelizování potíží všeho druhu.

Johnson zjevně musí vzhledem k tlaku brexitářů vlastní vlády dál tvrdit, že Británie neustoupí Unii ohledně budoucích vztahů, i když v dosažené dohodě několik klíčových ústupků, včetně irské hranice, sám podepsal.

Musí také dál hájit mnoho jiného: svou oblíbenkyni ministryni vnitra Patelovou – už třikrát obviněnou kvůli šikanování podřízených –, výběr čínské firmy Huawei pro rychlý internet před vlastními poslanci, bankrot regionálních aerolinek FlyBe ještě před koronavirem a pomalou pomoc oblastem postiženým povodněmi.

‚Neposlušná‘ organizace

A to se tím vším a nyní i koronavirem do kouta zatlačovaný premiér ještě delegováním ministrům snaží o přízeň médií, která jej jaksi nechválí. Tedy, kromě deníku The Daily Telegraph, novináři zesměšňovaného právě kvůli pochlebování.

„Neposlušnou“ mediální organizací je například podle výroků nového ministra kultury Olivera Dowdena veřejnoprávní rozhlas a televize BBC. Ta ovšem různé chyby připouští, ale Dowden vyvolal ve čtvrtek na mediální konferenci ostré reakce.

Varoval totiž, že BBC „musí úzkostlivě střežit svou nestrannost v celém vysílání“ a že musí „být blíže chápání perspektiv celé země a vyhýbat se úzkému městskému nazírání“, a navíc zpochybnil, že je „připravena na podstatné reformy v zájmu dlouhodobé finanční nezávislosti“.

O skutečnosti, že BBC nejnověji vzbudila nevoli vlády za objev další šikany zaměstnanců ministryní vnitra Patelovou v minulosti, pochopitelně ani slovo. Ano, kopání z kouta bývá zoufale záludné.

Autor je komentátor Českého rozhlasu